"Estamos de duelo": Vecina que perdió su casa en incendios expresó su enojo por la realización del Festival de Viña

26 feb. 2024 - 12:55 hrs.

Nathalie, una vecina que perdió su casa y sus animales en los incendios que azotaron a la región de Valparaíso, manifestó su molestia con la realización del Festival de Viña.

Fue en pleno despacho del matinal de Mega, "Mucho Gusto", en que la mujer expresó su malestar y se refirió a los problemas que atraviesan los damnificados por la emergencia desatada a principios de febrero.

“La plata invertida en el Festival debería ser para los afectados”

En la instancia, Nathalie comenzó manifestando que “toda la plata invertida en el festival debería ser para los afectados. Yo perdí mi casa, perdí mis animales, mi hija tuvo que ver cosas que no debería ver ningún niño. Gente quemándose, revolcándose en el suelo...”.

“Esto no se puede hacer, nos manifestamos ayer, los carabineros no nos dejaron pasar. ¿Ustedes creen que eso (hacer el festival) es posible? No se puede, murieron 134 personas (según datos del Servicio Médico Legal al 26 de febrero), no podemos, nosotros estamos de duelo”, subrayó.

“Necesitamos soluciones ahora”

Además, Nathalie denunció que los damnificados aún no reciben ayuda económica. “Hicieron una recaudación por Internet, llegó plata desde afuera, iniciaron una recaudación por Anatel, ¿dónde está esa plata?, la gente está viviendo en carpas”.

“Mis vecinos se tuvieron que tapar con nylon, un nylon negro que les pasó la municipalidad, eso no es justo”, puntualizó.

En la misma línea, puso énfasis en que “necesitamos soluciones ahora, ahora ya. Nuestras casas están invivibles (...) Hay niños que se están quedando en carpas, y no es posible, no hay solución”.

Finalmente, indicó que “nosotras (con su hija) estuvimos como una semana viviendo en carpa y es terrible, es terrible el frío que se siente por la noche. Es denigrante no poder darse una ducha como corresponde”.

