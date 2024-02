Bombero que rescató cuerpo de Sebastián Piñera recuerda su hazaña: "La señora Magdalena me dio un abrazo y las gracias"

26 feb. 2024 - 09:50 hrs.

Ricardo González, buzo de Bomberos de Lago Ranco que recuperó los restos del expresidente Sebastián Piñera, entregó detalles de cómo fue el rescate y se refirió a las muestras de cariño que ha recibido por su actuar.

Cabe recordar que el exmandatario falleció el pasado 6 de febrero, tras sufrir un accidente aéreo mientras piloteaba su helicóptero por sobre el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

¿Cómo fue el rescate del cuerpo de Sebastián Piñera desde el Lago Ranco?

En conversación con LUN, el bombero recordó su participación en un capítulo de la historia chilena tras acudir al rescate del cuerpo del expresidente que se encontraba en el fondo del lago.

González, líder del Grupo Especializado de Rescate Sub Acuático (Gersa) del Cuerpo de Bomberos local, comenzó rememorando que el día del siniestro "era un día lluvioso. Recuerdo que estaba en la oficina haciendo unos documentos porque aparte de bombero soy constructor civil".

"En ese momento, la central de Bomberos vinculada al teléfono empieza a despachar los móviles, pensé que seguramente era algo grave. Yo salí corriendo a la compañía, sin tener ningún antecedente, solamente nos dijeron que había caído un helicóptero. Salí en un carro bomba, pero también salió la camioneta de comandancia, todos tratando de ubicar el lugar exacto", agregó.

Ricardo González, el bombero que recuperó el cuerpo de Sebastián Piñera en el Lago Ranco.

"Se nos pidió no divulgar el hecho"

Posteriormente, aseguró que existieron dificultades para acceder al sector de Ilihue, debido a los caminos angostos y no bien señalizados.

“El carro demoraba un poquito más por los árboles y ramas, costó poder ingresar. A los pocos minutos nos dieron un segundo informe de que el helicóptero no había caído en tierra, sino en el lago, por lo que se procedió a despachar el equipo subacuático Gersa de forma urgente”, puntualizó.

En la misma línea, Ricardo reveló que “cuando llegué al lugar hablé personalmente con don José Cox (el amigo de Piñera al que había visitado minutos antes de morir). Ahí nos comentó que se trataba del helicóptero de don Sebastián, se nos pidió, obviamente, no divulgar el hecho y se procedió al cierre inmediato del perímetro”.

Pese a que en un comienzo Ricardo pensó que el rescate del cuerpo del expresidente quedaría a cargo de la Armada, al ser él el único calificado en ese minuto optó por actuar con rapidez. Se sumergió a rescatar el cuerpo de Piñera, el que se encontraba junto al helicóptero a 28 metros de profundidad y a 150 metros de distancia desde la orilla del Lago Ranco.

“Las cuerdas y la boya para poder descender nos la suministró el propietario del recinto, fue un trabajo coordinado”, añadió.

"La señora Magdalena me dio un abrazo y las gracias"

Tras el rescate, el bombero Rodríguez contó que “en la tenencia de Carabineros de Lago Ranco, la señora Magdalena Piñera (hermana del exmandatario) me dio un abrazo y las gracias”.

Además, sinceró que “desde ese día los vecinos me dicen: 'Hola, ¿cómo está? El hombre más famoso de Lago Ranco', tiran buenas vibras. Cuando voy a alguna parte me paran y me preguntan detalles del rescate”.

Finalmente, sostuvo que “en el momento no lo vi como algo histórico, tenía que hacer mi trabajo de forma limpia. Quizás la gente lo ve como algo histórico, yo lo veo como que Bomberos se profesionaliza cada vez más y estamos capacitados para atender distintos tipos de llamados”.

