La historia del quillotano que pasó de vender aceite por Facebook a ser gerente de una empresa multinacional

Omar Escobar, oriundo de Quillota, se desempeña como gerente de la empresa de minibodegas "M3storage" desde hace algunos años.

Pero antes de alcanzar la cima en el mundo empresarial, trabajó en la construcción, fue Uber e incluso vendió huevos, aceite y mermelada por Facebook.

En 2012 se desempeñaba como ingeniero constructor encargado de las obras del edificio de minibodegas, mismo año en que conoció al francés Dominique Teysseyre, director ejecutivo de la empresa.

Renuncia y cambio de rubro

Pero la construcción ya no lo motivaba, por lo que renunció a su puesto. "Era inestable y no me gustaba el ambiente, era todo muy desordenado", cuenta Omar en conversación con Las Últimas Noticias.

Sin embargo, le costó encontrar trabajo, por lo que se vio en la necesidad de realizar diferentes labores para sostenerse. Trabajó como Uber e, incluso, vendió aceite, huevos y mermelada por Marketplace en Facebook.

En el 2017, mientras revisaba el diario, se percató que la empresa en que trabajó abriría una segunda sucursal, por lo que se contactó con Dominique, con quien formó una buena relación.

"Decreté que quería trabajar ahí. Se acordaba perfecto de mí, así que me citó a una reunión. Quería ir bien presentado porque tenía que salir todo bien, no tenía plan B", revela el empresario.

Y lo consiguió, el francés le contó que había un nuevo proyecto, por lo que lo incluyó, pero ya no en el área de construcción, sino que en operaciones. A pesar de que no era un gran rango, "fue un gran espaldarazo de confianza".

Su crecimiento en la empresa

Ganaba menos que en su puesto anterior, pero Escobar tomó la oportunidad para hacer una carrera y crecer en la empresa. "Empecé a trabajar más, a hacer cosas que no eran mi responsabilidad, a demostrar desde el principio que tenía ganas. Trabajaba mucho, horas extras, aprendía de todo el mundo y si tenía que barrer una bodega, lo hacía", recuerda.

Con el tiempo se fue ganando la confianza del director ejecutivo y fue escalando hasta llegar a liderar operaciones en el extranjero. Cuando la compañía llegó a Europa, Omar pasó a ser country manager.

Actualmente, M3storage cuenta con presencia en 7 países, entre ellos Chile, Brasil, Perú, Colombia, México, España y Portugal.

