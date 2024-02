"Adiós hermano querido": Negro Piñera le dedica "Gracias a la vida" a Sebastián Piñera

19 feb. 2024 - 10:10 hrs.

El cantante chileno Miguel "Negro" Piñera mostró a través de sus redes sociales la nueva creación musical que le hizo a su hermano, el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Miguel, quien tiene una larga carrera como músico, reinterpretó para Sebastián la canción "Gracias a la vida", de la cantante chilena Violeta Parra.

"Adiós hermano querido"

El artista reversionó la citada canción de Violeta Parra, con un nuevo ritmo y arreglo musical, que incluye charango y guitarra, por mencionar algunos instrumentos.

Miguel Piñera

Asimismo, al momento de publicarla, lo hizo con un video musical que está compuesto por varias imágenes y videos de él y su fallecido hermano.

"Adiós hermano querido, y gracias a todos por el cariño", escribió en la descripción de la publicación el "Negro", obteniendo decenas de mensajes de condolencias y felicitaciones.

"Si a mi me duele su partida, no quiero imaginar tu dolor", "un abrazo grande, Negrito", "te abrazamos", "un abrazo con mucha fuerza", "cuesta creer que falleció, parece un mal sueño", "no puedo dimensionar tu tristeza", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

