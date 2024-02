"Me van a poner más nervioso": La petición de Pancho Saavedra a su marido antes de su debut en el Festival de Viña

19 feb. 2024 - 09:13 hrs.

El conductor de televisión, Francisco "Pancho" Saavedra, se está preparando con todo para conducir, por primera vez, el Festival de Viña del Mar 2024.

En esta línea, en un programa de Canal 13, reveló la especial petición que le hizo a su marido, Jorge Uribe, para su debut en la Quinta Vergara.

Pancho Saavedra

La petición de Pancho a su familia

Pancho Saavedra, en la conversación con el mentado programa, en el que también participó María Luisa Godoy, actual conductora del Festival, y Soledad Onetto, exanimadora del certamen, reveló que pidió a su familia no asistir a la Quinta Vergara.

"No creo (que los lleve), porque me van a poner más nervioso. Yo creo que tengo que estar dedicado 24/7 a la Mari", partió diciendo en el espacio.

"Yo les pedí que no (fueran) pero yo tengo la sensación de que una noche van a ir, van a estar allá. Cuando ya pasen las primeras noches, yo creo que tengo que estar más relajado", afirmó sobre su decisión.

En esta línea, sentenció que, "las dos primeras noches quiero estar concentrado con la Mari y después con la familia".

Francisco Saavedra y María Luisa Godoy, conductores de Viña 2024

Soledad Onetto no se mostró a favor del planteamiento de Saavedra, indicándole que, "la familia es trascendental. Es verdad que uno va a concentrarse (…) pero, pese a eso, fíjate que la familia es trascendental, yo creo que te acompaña, pero son icónicos en esos momentos".

"Yo entiendo la concentración, pero creo que tienen que estar, verte, y tú verlos y localizarlos en algún momento desde el punto del escenario", le recomendó Soledad.

María Luisa, quien compartirá escenario con Pancho, dijo por su parte que ella prefiere ir con su familia al certamen. "Yo necesito ir con todos, necesito verlos en el escenario, saber que están bien y para mí tiene mucho sentido que ellos lo pasen muy bien", indicó.

"Estoy un poco ansioso y no quiero que la ansiedad me haga equivocarme", señaló al cierre Francisco, quien no confirmó si es que irá con su esposo e hija a la Quinta Vergara.

Todo sobre Famosos chilenos