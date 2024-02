Bombero que recuperó restos de Sebastián Piñera desde Lago Ranco revela que cuerpo estaba a un costado del helicóptero

07 feb. 2024 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

Ricardo González, buzo de Bomberos de Lago Ranco, que recuperó los restos del expresidente Sebastián Piñera, entregó detalles de cómo fue el rescate.

Cabe recordar que el exmandatario falleció en la jornada de ayer, martes 6 de febrero, tras sufrir un accidente aéreo mientras piloteaba su helicóptero por sobre el Lago Ranco, en la región de Los Ríos.

¿Cómo fue el rescate del cuerpo de Sebastián Piñera desde el Lago Ranco?

Respecto al rescate del cuerpo, González explicó que “por las lluvias, humedad, viento, en el agua la visibilidad era muy poca, descendiendo ya la visibilidad era más óptima”.

Tras lo anterior, sostuvo que "se podía divisar un manchón blanco como primera instancia, obviamente después se sigue bajando y se logra apreciar la aeronave".

"Se sigue bajando un poco más y se logra divisar un cuerpo a un costado. No supera una distancia entre 50 y 80 centímetros al costado de la aeronave", precisó.

Finalmente, manifestó que “rápidamente yo llegué al lugar, no me preocupe de la aeronave, solamente me preocupe de traer el cuerpo, y llevarlo rápidamente a las personas en la superficie”.

