Exministro Mañalich cree "imposible una reforma radical a la salud en este Gobierno"

22 feb. 2024 - 02:27 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, cree que habrá que esperar otro Gobierno para ver una reforma "radical" al sistema sanitario chileno.



El médico y militante de Amarillos se refirió a la crisis que afecta al sistema isapre y el complejo panorama que se les presenta a los cotizantes luego de que la Superintendencia de Salud anunciara el tope de 7,4% para el alza a los planes base de salud.

¿Qué dijo Mañalich?

"Este número es coherente con la ley 'ultracorta' de isapres, que es el artículo 99 de la ley de reajuste del sector público, que introdujo un tema que no tenía nada que ver con el reajuste, que es la posibilidad de que el precio base de las isapres este año 2024, por una vez, fuera ajustado de una forma diferente a lo que se ha hecho históricamente", dijo Mañalich a radio Cooperativa.





"Esa diferencia significa, en primer lugar, que el cálculo de ICSA no está topado como máximo por lo que ocurrió con el arancel Fonasa, sino lo que realmente ocurrió como aumento de los costos de las prestaciones de salud en la modalidad de libre elección para los beneficiarios de isapres, que fue más o menos un 15% de alza real", agregó.



Complementó diciendo que "eso se contrarresta, como también lo autoriza el artículo 99, con que hubo una caída en el gasto de licencias médicas. Entonces, la Superintendencia de Salud calcula con exactitud, en mi opinión. No hay error en esto, dado los antecedentes que todos conocemos".

Alza de precios

A más tardar el domingo, las isapres deberán informar a la Superintendencia si incurrirán en un incremento de sus precios base y en qué porcentaje y dada la compleja situación financiera que enfrentan "lo más probable" es que todas hagan el reajuste por el tope de 7,4% o muy cercano a ese techo, dijo el profesional.



"Me llamaría la atención que alguna isapre dijera 'no vamos a subir nada' o 'vamos a subir un 1%'. Distinto es el caso de que la Superintendencia acepte la justificación técnica, porque, en promedio, las atenciones de salud subieron un 15,7%, pero eso no es uniforme para cada isapre. O sea, puede haber una isapre que haya subido un 6% y otra un 4%, en fin. Es probable que las alzas se sitúen entre un mínimo 5% y un máximo 7,4%", pronosticó.



El exsecretario de Estado afirmó que si bien puede haber opiniones políticas distintas y algunos pueden calificar esta resolución como un ‘salvataje' no se puede soslayar que esto es “lo que se legisló en el mes de noviembre, que fue empujado por el Gobierno del Presidente Boric y que fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y es Ley de la República. O sea, nadie puede decir 'me sorprende esto que estamos viendo hoy día'. Eso sería incorrecto o no apegado a la verdad sostenerlo".

