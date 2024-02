Advierten segunda alza de las isapres en agosto tras reajuste del 7,4%: "Eso es extremadamente peligroso"

21 feb. 2024 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que la Superintendencia de Salud informara la fijación en 7,4% del porcentaje máximo de alza que las isapres aplicarán a sus planes a contar de marzo, el senador Juan Luis Castro (PS) advirtió que en agosto habrá un nuevo reajuste, afirmando que podría convertirse en una situación "abusiva" con los afiliados.

Senador cuestionó fijación de 7,4%

Respecto al tope máximo que ya fue anunciado, el parlamentario manifestó en Cooperativa que "este aumento, que es el triple del año pasado, no tiene una explicación dada por la autoridad de manera lógica".

"Este es un IPC de la salud, tiene una canasta de prestaciones basada en datos objetivos, tiene argumentación, que yo espero que pueda ser explicada", añadió.

El legislador dijo temer que varias de las aseguradoras aplicarán en los próximos cuatro o cinco días las alzas "más bien cercanas al techo del reajuste".

En particular, apuntó a tres de ellas, "que son las que tienen más problemas de equilibrio financiero, que son Nueva Masvida, Cruz Blanca y Consalud".

"Esta es la primera alza del año"

Castro adelantó que "esta es la primera alza del año, no es la única, y eso a mí me preocupa dado que después de despachada la ley corta, que pudiera ser antes del 12 de mayo, viene por ahí, por agosto, un reajuste al precio final, que yo lo voté en contra (...) dado que no tiene un límite máximo".

"Eso es extremadamente peligroso, porque significa que claramente puede haber reajustes muy abusivos terminada la ley corta, que haga que se fugue una gran cantidad de gente, que se judicialice de nuevo", insistió al citado medio.

El senador puntualizó que "lo que no puede pasar es que, producto de la ley y de todo este proceso del año 2024, termine pagando la cuenta el usuario de su bolsillo, respecto de las devoluciones que le tiene que hacer cada isapre y respecto de la rebaja de precio".

"Mi preocupación es que no puede ser el afiliado, que a duras penas llega a sentir que hay un beneficio, vea desdibujado eso a partir de un proceso legislativo o administrativo, como es este caso el ICSA", comentó.

