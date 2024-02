Adulta mayor chilena salió a pescar y desapareció en Argentina: Su familia sospecha de su pareja

18 feb. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación existe en una familia de Chiloé que clama por la búsqueda de María Elsa Contreras, una chilena de 69 años que desapareció en Argentina, país en el que vive hace 35 años.

La última vez que fue vista fue el pasado domingo 11 de febrero, cuando estaba en el sector de Punta María, ubicado a 35 kilómetros de la ciudad trasandina de Río Grande. Ahí, la adulta mayor se encontraba junto a su pareja, realizando labores de pesca.

Familia sospecha de la pareja

Aquel domingo, casi cinco horas después del extravío de la chilena, fue su propia pareja la que reportó a la policía argentina que había perdido su ubicación.

María Elsa Contreras, chilena desaparecida en Argentina (Soy Chile)

El sujeto, identificado como Manuel Oyarzo, de 70 años de edad, llegó al cuartel cerca de las 22:00 horas para relatar cómo habrían ocurrido, supuestamente, los hechos.

Contó que él se adentró en el mar mientras ella estaba en la orilla. Cuando volteó a mirarla, ya no estaba. En su versión también agregó que María Elsa vestía una chaqueta verde, jeans y botas azules de goma.

Se trata de un relato que no convence a la familia, específicamente a la hija de Contreras, Melisa Arismendi. Para ella es sospechoso que Manuel diera aviso a la policía tantas horas después de perderle el rastro a su mujer y que no haya contactado a nadie. Sobre esto último, él argumentó que no tenía cómo comunicarse.

"¿Por qué no llamó a la policía?"

Según consigna Soy Chile, Melisa manifestó que Oyarzo "estuvo conectado en WhatsApp el lunes (12 de febrero), cuando ya mi mamá estaba desaparecida. ¿Por qué no llamó a la policía? Esas dudas a nosotros no nos caben como hijos".

"Cualquier persona va a llamar y acudir a la policía automáticamente, no te quedas solo o con otras personas buscando, más sabiendo que las primeras horas de búsqueda son esenciales", recalcó la familiar.

Además de argumentar que no tenía cómo comunicarse, el sujeto dijo que "estuvo preso" durante dos horas tras entregar su versión de los hechos. No obstante, Arismendi preguntó en la Comisaría Segunda y le respondieron que nunca lo tuvieron detenido.

María Elsa Contreras, chilena desaparecida en Argentina.

La única evidencia que tienen de María Elsa: Un guante rosa

Por ahora, la única evidencia que han reunido los investigadores es un guante rosa que correspondería a la mujer, hallado en la costa de Punta María. Su análisis es clave, porque podría indicar que, eventualmente, fue arrastrado por la marea.

Desde la región de Los Lagos, su familia ruega por su pronta aparición. Su hermana, Marisol Contreras, expresó que "mucha gente se fue desde Chiloé a Río Grande. Entre familiares se puede dar a conocer la noticia y compartir información".

"Pedimos difusión en los medios, redes sociales y que nos ayuden a compartir y así poder encontrarla", concluyó la mujer.