¿Se esperan lluvias en Santiago durante los próximos días?: Esta es la respuesta de Alejandro Sepúlveda

15 feb. 2024 - 10:30 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, aseguró este jueves 15 de febrero que en Santiago se mantendrán las temperaturas sobre los 30° C, al menos, hasta el domingo, sin probabilidades de lluvias.

De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, el termómetro continuará fluctuando entre los 32° C y 33° C, con mínimas de entre 13° C y 14° C en la ciudad capital, hasta el final de esta semana.

¿Cuál es el pronóstico de Alejandro Sepúlveda?

Sepúlveda explicó que la frescura o bruma que se ha presentado en las mañanas en algunos sectores de Santiago, proviene desde el litoral central e ingresa a través de los valles. Pero, “por ahora, de lluvias, nada para Santiago”, ratificó.

A partir del próximo lunes 19 de febrero, los santiaguinos podrían tener temperaturas que desciendan de los históricos 30° C, algo que no ocurre desde hace más de un mes en la capital de la Región Metropolitana.

El comunicador apuntó que, en promedio, el peak de calor se estará moviendo entre 28° C y 30° C, con cielos que podrían estar parcialmente nublados.