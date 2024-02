"Opté por lo correcto": Trabajador que devolvió $27 millones cuenta qué pasó luego de su honrada acción

15 feb. 2024 - 10:05 hrs.

¿Qué pasó?

Viral se hizo la acción de un recolector de basura de Punta Arenas, región de Magallanes, quien devolvió la suma de 27 millones de pesos en efectivo que se había encontrado al interior de un bolso.

El revuelo de la historia fue tal que el propio Presidente Gabriel Boric usó sus redes sociales para aplaudir el honrado gesto, destacando que el trabajador era de Punta Arenas, su ciudad natal.

¿Qué pasó luego de que devolviera el dinero?

Sin embargo, a pesar del reconocimiento transversal que recibió la acción que tuvo Belarmino Parra, el trabajador que fue a devolver la cuantiosa cantidad de dinero, quien no habría tenido una actitud esperable es el dueño del dinero.

De acuerdo a lo que especificó el propio Parra en una entrevista con Radio Bío-Bío, luego de ser consultado si el dueño del dinero le dio alguna recompensa, por pequeña que esta fuera por el acto de honradez, este dijo que no.

Belarmino Parra / Créditos: El Magallánico

"No, no he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata”, le afirmó a la radioemisora. "Opté por lo correcto y estoy tranquilo con eso”, reflexionó.

Dinero correspondía a un finiquito

Tras llevar el bolso con la cuantiosa suma a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), desde la policía civil dieron con el dueño del dinero.

El empleador de Parra, según lo que relató, pudo constatar que todo ese efectivo era parte de un finiquito.

Por otro lado, y en la línea de lo que deslizó en la conversación radial, el trabajador había asegurado, cuando se conoció la noticia, que estaba "feliz por hacer ese buen acto y una vez más enseñarle a mi hijo lo que es la honradez. Siempre le enseño a mis hijos que si encuentran algo, hay que devolverlo".