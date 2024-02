Karamanos acusa "oportunismo" de RN por proyecto de ley que busca restablecer rol de primera dama

15 feb. 2024 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

Irina Karamanos acusó a Renovación Nacional (RN) de "oportunista" tras proponer la idea de un proyecto de ley que restituya el cargo de primera dama y que vuelva a tener las facultades que antes ejercía.

Cabe recordar que en octubre de 2022, la excoordinadora sociocultural de la Presidencia informó que dejaría de presidir los seis directorios de las fundaciones de Presidencia, traspasándose a distintos ministerios sectoriales.

Sin embargo, tras los funerales del expresidente Sebastián Piñera, el partido de oposición propuso reponer el rol a raíz de las muestras de cariño que recibió Cecilia Morel.

¿Qué dijo Irina Karamanos sobre la idea de reponer el cargo de primera dama?

"Un estilo oportunista el antojo de poner este tema a días de la tragedia. Las sentidas manifestaciones de cariño hacia Cecilia (Morel) son valiosas en sí mismas, sin necesidad de usarlas ni de hacerlas ley", declaró Karamanos a El Mercurio.

A su juicio, Chile requiere en este momento "otras urgencias legislativas. Y si insistieran, prefiero la primera idea de ley que dio el mismo grupo de RN sobre este mismo tema, pero que era exactamente lo contrario: sacar el nepotismo de la institucionalidad política".

Sobre este último punto, la socióloga hace referencia a una iniciativa que parlamentarios de ese partido presentaron en julio de 2022, en el que se establecía la "inhabilidad total" de ingreso a la administración pública a personas que tengan calidad de "cónyuge, conviviente civil, conviviente, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive" del Presidente de la República, incluyendo el cargo de primera dama.

Ossandón criticó rol de Irina Karamanos

La diputada Ximena Ossandón, una de las impulsoras del proyecto que busca reponer el cargo, cuestionó a Karamanos en el citado medio.

"Por qué una persona que no tenía vínculo legal alguno con el Presidente de la República llega y desarma toda una institucionalidad que era querida por la ciudadanía", manifestó.

"Ella dice que llegó al poder para 'desarmarlo', y yo me pregunto quién le dio el poder para hacer eso, sin preguntarle a nadie", criticó.

"Queremos que la institucionalidad exista como lo hacía, queremos que haya la libertad de poder asumir esta responsabilidad, o no, pero que no se destruya como lo hizo la que era la pareja del Presidente Boric. Me parece que no es justo", añadió.

