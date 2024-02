Sobre los 30º C en gran parte del país: Este es el pronóstico del tiempo para este jueves

15 feb. 2024 - 08:55 hrs.

Este jueves 15 de febrero finaliza el aviso por altas temperaturas en la zona centro-sur del país, pero el termómetro continuará registrando máximas por encima de los 30º C en varias regiones.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago?

En la Región Metropolitana, se espera que la temperatura alcance nuevamente un peak de 32º C en Santiago. El viernes la niebla llegará al oeste del Gran Santiago y la máxima bajará a 31º C, pero el sábado volverá a subir hasta los 33º C.

¿Cómo estará el tiempo en la zona norte?

Al norte continúan las precipitaciones con probabilidad de tormentas eléctricas, principalmente en Colchane y San Pedro. Sin embargo, en las regiones desde Tarapacá hasta Atacama el calor continuará inclemente. En Copiapó se espera una máxima de 31º C y en Pica se registrarán 36º C.

En Coquimbo, las costas de La Serena y Los Vilos se acercarán a los 20º C, con cielos que variarán entre nublados y parcialmente nublados.

¿Cómo estará el tiempo en la zona central?

En esta zona habrá un día caluroso, a excepción del litoral donde la vaguada costera mantendrá “a raya” el calor. Las nubes cubrirán los cielos de Viña del Mar y Valparaíso por la mañana y la tarde llegará con nubosidad parcial.

En contraste, el sol brillará en San Felipe y el termómetro marcará una máxima de 34º C. Mientras, en O’Higgins y el Maule, se proyectan 32º C en Rancagua, Curicó, Molina y Linares.

¿Cómo estará el tiempo en la zona sur?

En el sur el calor comenzará a dispersarse. La jornada de este jueves iniciará nublada con una máxima de 32º C en Chillán, Los Ángeles y Temuco, mientras que en Villarrica y Pucón bajarán de los 30º C y el fin de semana traerá consigo precipitaciones.

En Valdivia y Lago Ranco se registrarán 27º C con nubosidad parcial y habrá precipitaciones el viernes. En Osorno, caerán algunas gotitas de agua y el termómetro marcará un peak de 33º C.

En la zona austral, se espera un día soleado en Coyhaique con una máxima de 26º C, mientras que en la región de Magallanes continuarán las precipitaciones con chubascos en Punta Arenas y Puerto Williams.

¿Cómo estará el tiempo en las islas?

En la zona insular, caerán gotitas de agua en la Isla de Pascua, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial en Juan Fernández y habrá chubascos de aguanieve en la isla Rey Jorge en la Antártica.