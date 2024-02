Por debajo de los 20° C: Así estará el tiempo en Valparaíso durante el fin de semana

15 feb. 2024 - 04:30 hrs.

Las temperaturas máximas en Valparaíso prometen continuar descendiendo durante los próximos días, a excepción del sábado 17 de febrero, cuando se espera un peak de 24° C.

De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, este jueves se despedirán las nubes de esta ciudad del litoral central, para dejar que el termómetro fluctúe entre mínimas de 14° C y máximas de 22° C. Este pronóstico se podría repetir el viernes.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana?

El fin de semana comenzará con una jornada sabatina soleada que llevará el termómetro hasta los 24° C, mientras que el domingo se espera que la máxima caiga hasta los 19° C, con mínimas de 15° C.

El pronóstico indica que incluso la próxima semana se podría mantener la tendencia a la baja, aunque el sol estaría de vuelta el lunes.