Copiapó sobre los 30º C: Conoce el pronóstico durante los próximos días

13 feb. 2024 - 11:30 hrs.

Las temperaturas máximas en Copiapó, capital de la región de Atacama, superarán los 30º C esta semana, con cielos que variarán de parcialmente nublados a totalmente despejados.

Este martes 13 de febrero, el termómetro fluctuará entre mínimas de 13º C y máximas de 25º C, que comenzarán a subir hasta alcanzar un peak de 31º C el viernes.

Los cielos de esta ciudad estarán soleados desde el miércoles hasta el viernes, con mínimas que oscilarán entre 13º C y 16º C durante toda la semana, y sin probabilidades de lluvias.

¿Cómo estará el fin de semana?

El reporte meteorológico indica que el fin de semana comenzará con un sábado bastante nublado y con un peak que descenderá hasta los 29º C.

El domingo regresará el sol, con máximas que apenas descenderán hasta los 28º C y mínimas que seguirán rondando los 15º C.

