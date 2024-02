Golpe de calor extremo en Santiago: Alejandro Sepúlveda adelanta el peak que se espera el próximo domingo

13 feb. 2024 - 09:15 hrs.

La teoría del golpe de calor extremo se sigue fortaleciendo. El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, informó que las temperaturas máximas podrían superar los 33º C este martes 13 de febrero en Santiago. Sin embargo, adelantó que este registro podría ser superado el próximo domingo.

El comunicador reiteró que "el calor extremo se ha instalado este verano. De hecho, estamos viviendo el febrero más cálido en la historia de Santiago hasta el momento".

¿Cuál es el pronóstico?

De acuerdo con el pronóstico, este martes la temperatura extrema podría llegar a 33.5 ºC en la ciudad capital, apenas un grado menos que la registrada el día anterior. Las mínimas estarán alrededor de los 16º C.

El calor promete no dar mayor tregua en los próximos días, pues el termómetro fluctuará entre 33º C y 32º C desde este miércoles 14 de febrero hasta el fin de semana.

No obstante, Sepúlveda advirtió que el sofocante tiempo podría fortalecerse, ya que el sábado “tiene más cara de 34º C, e incluso podríamos andar en 35º C el domingo. ”Sábado y domingo podríamos quedar cortos”, insistió.