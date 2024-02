¿Sigue siendo conveniente ir a comprar a Argentina? Así están algunos precios al otro lado de la cordillera

08 feb. 2024 - 15:05 hrs.

Si bien Argentina desde hacía varios años se había posicionado como un destino turístico interesante para los chilenos, considerando lo conveniente del cambio de moneda, hoy el panorama es distinto.

Después de que asumiera Javier Milei la presidencia del país trasandino e implementara algunas medidas económicas, el valor de las cosas ha aumentado de tal manera, que pareciera que ya no es tan buena idea cruzar la cordillera, al menos para conseguir precios más accesibles.

De acuerdo a lo que le especificó el doctor en economía Guido Zack a LUN, "hasta el año pasado, un extranjero podía vender sus dólares al tipo de cambio paralelo (dólar blue). Ocurre que buena parte de los bienes en Argentina entraban al tipo de cambio oficial (que era mucho más bajo)".

"Por lo tanto, si uno tenía la posibilidad de vender al tipo de cambio paralelo y comprar bienes al tipo de cambio oficial, se podía hacer una diferencia muy importante, beneficiándose con bienes más baratos", agrega.

¿Sigue siendo conveniente ir a comprar a Argentina?

Una de las razones que explican lo anteriormente mencionado, es la reducción de la brecha en los valores en que se consigue el cambio respecto el precio de los bienes.

"El tipo de cambio oficial aumentó un 120%, pero los tipos de cambios paralelos no aumentaron tanto. Además, en diciembre se registró una inflación del 25% y un 20% en enero, aunque todavía no está la cifra oficial. En febrero se cree que seguirá creciendo", advierte el experto.

"Argentina hoy ya no es tan barata en dólares como lo era antes. A futuro no se sabe qué va a suceder.

Si la brecha sigue cerrándose, hasta desaparecer, obviamente este tipo de turismo no volvería. Si la estrategia actual del gobierno no llega a buen puerto, ampliándose la brecha, es posible que vuelva a ser beneficio para los extranjeros realizar este tipo de turismo para compras", suma.

Imagen referencial / Créditos: AFP

Por otro lado, Claudio Cáceres, economista senior del Observatorio Económico de la Universidad Bolivariana, añade que el retiro de subsidios a productos básicos influenció en el aumento de precios, lo que también es acusado por los turistas.

"Dejó de ser atractivo este turismo comercial. Hoy no es un buen momento de realizarlo hasta que exista cierto equilibrio en los precios, ya que Argentina aún lucha contra la inflación interna que acumuló un incremento de 211,4% en doce meses", recomienda.

Estos son algunos precios en Chile y su equivalente en Argentina

Pañales Huggies Natural Care 56 unidades (en Argentina son 52): $15.599 ( 36.450 pesos argentinos )

) Pasta dental Colgate 12 Clean Mint 195 gramos (en Argentina son 180 grs): $5.599 ( $9.150 en Argentina )

) Glade 175 c: $8.219 ( 4.150 pesos argentinos )

) Aceite Natura 1,5 litros: $5.610 ( 2.700 pesos argentinos )

) Coca Cola Original 1,5 litros $1.550 ( 1.575 pesos argentinos )

) Lucchetti spagghetti N°5 400 gramos (en Argentina son 500 grs): $1.130 (1.402 en Argentina)

*Fuente: LUN con datos de las páginas webs de Jumbo de Chile y Argentina.

**Dolar en Chile: $956

***Dolar Blue: $1.150