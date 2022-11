Diputada Cariola tras bajar su candidatura: "No es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política"

03 nov. 2022 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Karol Cariola (PC), que el miércoles bajó su candidatura a la presidencia de la Cámara Baja, se refirió al tema y manifestó que el Partido Comunista es víctima de un veto político.

Cabe recordar que la decisión se tomó luego de que desde el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana afirmaran que no iban a apoyar a la diputada, desconociendo el acuerdo que se realizó al inicio del periodo legislativo.

¿Qué dijo Cariola?

A través de su cuenta de Instagram, la parlamentaria agradeció "todas las demostraciones de cariño y apoyo" y sostuvo que la determinación del PC fue una respuesta "a los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política que han buscado denostar mi imagen como parlamentaria".

"No estamos disponibles a que se nos use como excusa para no cumplir la palabra y romper los acuerdos. Una vez más nos toca vivir las consecuencias de la persecución y asedio por defender nuestras ideas y convicciones", aseveró.

"No es democrático pretender hacernos desaparecer como opción política ni proyectar el futuro del país como si sólo quienes apoyaron la opción del Rechazo hubieran continuado habitando Chile", sentenció.

"Espero que logren un acuerdo"

En ese sentido, indicó que "esta vez no seré yo quien asuma la presidencia de la Cámara, pero aún así valoro y agradezco a quienes me expresaron sus apoyos y saludos".

La legisladora agregó que "espero que las fuerzas políticas logren un acuerdo para dar conducción a la Cámara, en base al respeto mutuo, sin vetos y que contribuya al cumplimiento del programa de Gobierno”.

"Pese a todo lo ocurrido mi voto estará disponible para ello, porque mi principal motivación para estar en política es generar avances y transformaciones que cambien y mejoren la vida de las personas en nuestro país", añadió.