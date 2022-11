PC baja candidatura de Karol Cariola para presidencia de la Cámara de Diputados: "No están las condiciones"

02 nov. 2022 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

En horas de esta tarde, el Partido Comunista difundió un comunicado donde exponen la decisión de deponer la candidatura de Karol Cariola para la presidencia de la Cámara.

El comunicado

"Debemos comunicar que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la cámara de Diputados y Diputadas", asevera lo expuesto por el PC.

Y prosigue la misiva asegurando que "se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país".

"No cumplirán su palabra"

Asimismo, reflexionan: "Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no cumplirán. Es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumpliran los compromisos con la ciudadanía"

"Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía"

La renuncia

Finalmente, concluyen "como comunistas ya lo dijimos: No estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra".

"Ante esta situación, como Partido, renunciamos, por ahora, a nuestra legitima opción, ante el incumplimiento de lo acordado, al mismo riempo que llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al gobierno y a su agenda de transformaciones tan necesarias para el pueblo de Chile y conquistada además legitimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia"