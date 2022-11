"Cementerio de motos": Así luce el parque Custodia Metropolitana con miles de motocicletas incautadas

03 nov. 2022 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Pudahuel se encuentra uno de los corrales donde gran parte de los municipios dejan motocicletas incautadas en procedimientos policiales.

Se trata del Parque Custodia Metropolitana, donde la cantidad de motocicletas se ha incrementado considerablemente en el último tiempo, llegando a tener cerca de 10 mil de estos vehículos.

¿Por qué han aumentado las motocicletas?

Algunas de las razones que han hecho que este parque vea un incremento son las carreras clandestinas, los vehículos sin patentes, los indocumentados, y la intensificación de la fiscalización de las autoridades.

Es decir, la principal razón por la que llegan a este lugar es debido a que quienes las conducen han infringido la ley, destacando los asaltos realizados con este medio de transporte.

"Logramos la detención de individuos por porte de arma de fuego y por distintas infracciones a la ley de tránsito. No solo tenemos el tema de las carreras clandestinas, nos hemos encontrado con vehículos que no cuentan con documentación, conductores que no tienen licencia e incluso en más de una oportunidad hemos recuperado vehículos que han sido robados en otros lados", detalló el capitán Daniel Barrera, de la Séptima Comisaría de Renca.

Aumento de motocicletas irregulares

La gran presencia de motocicletas se ha apreciado a lo largo del país, incluso con marchas de trabajadores de delivery pidiendo poder circular sin documentación.

También se ha visto la venta o arriendo irregular de motocicletas, con bandas como el Tren de Aragua, quienes compran estos vehículos en grandes cantidades para ponerlos en arriendo y le ofrecen a las personas trabajar en delivery con perfiles falsos.

Caravana de motocicletas

A esto se suma a la caravana realizada el pasado lunes 31 de octubre, en el marco de las celebraciones de Halloween, donde participaron cerca de 300 motoristas y siete personas fueron detenidas.

El evento contó con carreras clandestinas, disparos, droga y alcohol, lo que provocó un procedimiento policial que dejó a varias personas detenidas.

"Un desfile de motocicletas sin cascos, con consumo de alcohol, un evidente riesgo para quienes conducen y para las personas que están alrededor", indicó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

"Por eso estamos trabajando fuertemente en fiscalización, así como en una agenda legislativa que nos permita tipificar delitos, como la organización de carreras clandestinas, la velocidad temeraria al conducir y el ocultamiento de placas patentes", agregó.