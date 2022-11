"¿Dónde le deposito para ayudar?": Farkas ofrece millonaria donación a madre que tiene a su hijo con parálisis

02 nov. 2022 - 23:39 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este miércoles se hizo conocida la historia de una mujer que afirmaba vivir una dura situación económica junto a su hijo que tiene parálisis cerebral. A causa de ello, Leonardo Farkas se ofreció a darle ayuda monetaria.

La afectada, que vive en la comuna de Maipú, hizo uso de las pantallas de un canal de televisión para dar a conocer su historia de esfuerzo.

"Me han echado como perro"

La mujer afirma que trabajaba en un carro vendiendo sopaipillas, puesto de trabajo que fue removido por la municipalidad de Maipú con el fin de "ordenar" las calles por el comercio ilegal.

Sin embargo, aquella medida afectó a la mujer, quien señala que en más de alguna ocasión intentó acercarse al alcalde, Tomás Vodanovic, pero que no le han prestado la ayuda necesaria.

"No quiero hacer daño ni hablar mal del alcalde. Está ordenando a la comuna. Yo me he acercado a la alcaldía y me han echado como perro. Le he pedido ayuda al alcalde, yo no puedo trabajar en otra cosa", reclamaba la mujer acongojada.

"¿Dónde le deposito?"

Además, también la mujer dio a conocer la delicada situación junto a su hijo, quien padece de parálisis cerebral, y de quién debe hacerse cargo.

A raíz de ello, el empresario Leonardo Farkas, a través de Twitter, ofreció su ayuda a la madre con una millonaria suma.

"Díganle a este madre que trabaja con su hijo con parálisis en la calle para sobrevivir, dónde le deposito 2 millones para ayudar un poco a su situación", mencionó el filántropo.

Aquel mensaje de ayuda fue concluido con un "rezo a diario por un mundo sin sufrimiento".

