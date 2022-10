Diputado Aedo por presidencia de la Cámara de Diputados: "No están los votos de la DC para apoyar a un militante del PC"

25 oct. 2022 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, señaló que desde su partido no apoyarán la candidatura de Karol Cariola (PC) para que sea ella quien suceda a Raúl Soto (PPD) en la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, si desde el Partido Comunista no rechazan la querella contra Segio Micco, exdiector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Si bien diferentes partidos habrían comprometido su apoyo en el inicio del año legislativo para que sea la comunista quien llegara a la testera luego de Soto, el rol que tuvo la parlamentaria del PC en la campaña del Apruebo, generó escozor en distintos personeros de los partidos políticos, por lo que hoy su nombramiento en el cargo está en duda.

A pesar de lo anterior, desde la falange se habían mostrado abiertos a entregar el apoyo a Cariola siempre y cuando el PC tomara distancia de las querellas que se presentarán en contra del exdirector del INDH, quien fuera militante de la DC.



Considerando aquello, fue la misma Cariola quien respondió al emplazamiento que hicieron desde la DC, afirmando que esas acciones no eran respaldadas por el PC, desde la tienda de Alameda 1460, esperan una garantía más contundente.

¿Qué dijo el jefe de la bancada de la DC?

Al momento de referirse a un eventual apoyo de su tienda a la diputada Cariola, Eric Aedo señaló que "hoy no están los votos de la bancada de la Democracia Cristiana, ninguno de los ocho votos, para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del Partido Comunista”, señaló a propósito de la condicionante que habían puesto respecto del exdirector del INDH.

“Si el Partido Comunista no toma distancia de los fundamentos de esas querellas, o no toma distancia de lo que han dicho algunos de sus parlamentarios, y no lo dicen públicamente, nosotros no vamos a concurrir con nuestros votos para votar por un candidato del PC”, agregó.