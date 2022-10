Comisión Chilena de DD. HH se querella contra Sergio Micco: Lo acusan de encubridor por delitos de lesa humanidad

14 oct. 2022 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) anunció una querella en contra del exdirector del INDH, Sergio Micco, acción lega a la que también suscribieron la Agrupación de Víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado (AVIDVAE) y la Coordinadora de Víctimas de Perdigones.

¿Por qué se presentó la querella?

El documento legal señala le achaca a Micco su actuar en la institución en la que ejercía como director, después de asegurar que "conceptualmente, la violación sistemática de los Derechos Humanos, supone una concertación entre distintas instituciones donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tiene el objetivo de violar los Derechos Humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del Instituto te diría que no".

De acuerdo a la parte querellante, Micco habría relativizado las violaciones a los Derechos Humanos. "Es inadmisible que pudiera alegar ignorancia o desconocimiento de dicho concepto, dada la misma calidad de director que ostentaba", precisa el documento.

En otra ocasión, el ex director de INDH aseveró en una entrevista que "no hay antecedentes, y hasta el día de hoy no los hay, de que el poder Ejecutivo organizó, planificó y ejecutó a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros un ataque masivo a la población chilena, garantizando la impunidad".

Por lo anterior, la acción legal llevada adelante menciona que sus dichos tienen como propósito "impedir que las violaciones a los derechos humanos constatadas y registradas por el INDH, sean calificadas como Crímenes de Lesa Humanidad, y por lo tanto que los responsables directos y los superiores sean juzgados de conformidad a la Ley 20.357".

En la misiva, también se exponen otras polémicas palabras de Micco, cuando dijo que "no me vengan con cuentos, yo estuve ahí y en parte enfrenté eso, porque sabía que si decía que habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en ese mismo momento le iba a poner la firma a que el Estado de Chile se había transformado en ilegítimo desde un punto de vista democrático".

En vista de lo relatado, la querella finalmente reitera que "en virtud del principio de Igualdad ante la Ley, todas las personas partícipes en la comisión de crímenes contra los derechos humanos, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, deben comparecer ante la justicia, sobre todo quienes, teniendo la más encomiable de las misiones, esto es, promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente los de las víctimas, vulneran su mandato legal, incumplen flagrantemente su deber y tuercen su misión institucional para acomodarla a la protección de los victimarios".

El espaldarazo del expresidente Lagos a Micco

Sin embargo, Micco también ha recibido buenos comentarios por lo que fue su gestión en el organismo. De hecho, en una escena de desagravio fue el mismo expresidente Lagos quien defendió la labor de el exdirector.

"Lo que ocurrió con Sergio y sus consejeros es la negación misma de los Derechos Humanos... Gracias, Sergio, porque defendiste la ética. La tuya, pero también la de la institución que representabas y tu sufrimiento, que fue mucho, no lo vamos a compensar con una cena, pero es un testimonio suficiente para lo que es ser capaces de construir Chile desde la ética, desde la actividad pública y la consecuencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace".

La salida de Micco del INDH

La renuncia de Micco en el INDH se presentó el 19 de julio de este año. Al entrar detalles sobre por qué presentó la renuncia, afirmó que no contaba con apoyo del resto de los consejeros del organismo.

