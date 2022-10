Presidente Boric y seguridad en el país: "Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia"

14 oct. 2022 - 09:44 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric, en entrevista con un medio local de Antofagasta, en el marco de su gira por la región, se refirió a materias como seguridad y migración, dos temas que afectan a la zona norte del país.

¿Qué dijo?

En entrevista con Radio Sol, señaló que "no vamos a permitir que en nuestro país se siga instalando la droga. Antes Chile era un país de paso. Hoy está mucho más desarrollado en el mal sentido en esto".

Por ello, afirmó que "vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar"

Asimismo, para controlar a delincuentes que operan a bordo de motocicletas, indicó que "vamos a ser duros en la fiscalización. En el último tiempo se perdió el sentido de autoridad y yo creo que debemos recuperarlo".

El Mandatario también se refirió al paro de repartidores de delivery, la mayoría extranjeros, quienes exigen no ser fiscalizados. Al respecto, expresó: "No, señor. Eso no es aceptable. Quiero decirlo de manera muy clara. Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y el que agreda a Carabineros, se va".

"Y si un chileno agrede a Carabineros como lo de San Antonio, lo vamos a perseguir como corresponde. Yo espero que la justicia cumpla su pega, también", manifestó al citado medio, añadiendo sobre el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Carlos Retamal: "Espero que la justicia sea muy categórica respecto a la sentencia de esta persona".

¿Estado de excepción en el norte?

Al ser consultado sobre la posibilidad de un Estado de Excepción en el norte, el jefe de Estado respondió que "uno no puede naturalizar que la excepción constitucional sea la única solución posible. Ustedes han visto que estamos presentando medidas robustas para poder enfrentar la situación que se vive en Antofagasta. Si estas no funcionan, evidentemente tenemos que evaluar otras. Acá no vamos a bajar los brazos".

Asimismo, explicó que "la diferencia con La Araucanía y la provincia de Arauco es que allá tenemos grupos armados con pretensión de control territorial que están desafiando al Estado desde ese punto de vista. Acá tenemos delincuencia gravísima, y la vamos a combatir con mucha fuerza. Y yo creo que el Estado de Excepción no es la mejor herramienta para aquello".

