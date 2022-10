Astrónomo desaparecido: Fiscalía evitó referirse a la filtración de diálogo con estudiante

10 oct. 2022 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Fiscalía evitó referirse a la filtración por parte de un medio de prensa, que tras acceder a la carpeta investigativa, corroboró y divulgó que tanto el astrónomo inglés como su estudiante, mantuvieron una tensa conversación poco antes que se perdiera el rastro del profesor.

La tensa conversación

El tesista fue la última persona que tuvo contacto con el astrónomo e indicó que aquel último diálogo lo desconcertó. El astrónomo Thomas Marsh, con la voz quebrada y los ojos copados en lágrimas, le habría manifestado su decepción. ¿El motivo? La aparente poca motivación de su estudiante con la astronomía, la física y la ciencia.

"El día 15 (de septiembre) prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT", sostuvo el tesista.

"Recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente, después de la cena, nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo superextraño para mí, manifestándome a viva voz: ‘No estoy contento con lo que tú haces. No tienes ningún interés por la astronomía, la física o la ciencia. Eso me molesta. Fue al azar. Continuamos mañana", agregó el estudiante de 22 años.

El fiscal Adrián Vega, de la Fiscalía regional de Coquimbo, al ser consultado, y a diferencia de las veces anteriores, se negó a dar declaraciones acerca del contenido filtrado por la prensa durante aquella última conversación.

La desaparición del astrónomo

Tras viajar a Chile junto a un estudiante de tesis, a Thomas Richard Marsh se le perdió el rastro el pasado 16 de septiembre, siendo justamente el alumno que lo acompañó en su viaje, quien alertó de su desaparición.

Una de las teorías que maneja la Fiscalía, es que se podría haber extraviado tras una salida para hacer trekking, ya que era una actividad que le gustaba realizar.

Por el momento, solo han aparecido sus llaves en el camino entre la cabaña en la que se hospedaba y el telescopio. No obstante, en su habitación estaban sus pertenencias, como su celular, su pasaporte y su ropa.

Además, desde la Fiscalía han encontrado más evidencia (sin dar a conocer en que consiste esta) en el sector, y actualmente se encuentran "verificando en laboratorios si corresponde al señor Marsh", según sostuvo el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega.

El comando de búsqueda, que ha realizado labores en cercanías del Observatorio La Silla a fin de dar con su paradero, ha contado con el trabajo de más de 70 efectivos de la PDI, Ejército, Carabineros y la Delegación Presidencial.

Recientemente, se conocieron detalles de la declaración prestada por el estudiante, también británico, que acompañó al académico de 61 años en su viaje a nuestro país, en la que aseguró que el investigador tuvo una actitud muy "extraña" el día anterior a su desaparición.

Aunque el tesista de 23 años ya dejó el país, el testimonio figura como trascendental en la investigación, ya que aparece como un testigo clave.