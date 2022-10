Encuentran evidencia en medio de búsqueda de astrónomo desaparecido: "Estamos verificando si corresponde al señor Marsh"

03 oct. 2022 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, la Fiscalía entregó dio a conocer nuevos avances en la búsqueda de Thomas Richard Marsh, astrónomo británico de 61 años que desapareció el pasado 16 de septiembre, cuando se encontraba realizando una investigación en el Observatorio La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

Desde el Ministerio Público aseguraron que se ha levantado evidencia en el sector, y que existen indicios de los sectores en los que el profesional pudo haber caminado.

¿Qué dijo la Fiscalía?

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, detalló que "corren 17 días de búsqueda y lo importante para nosotros es que se están desplegando todos los medios humanos y materiales posibles en el sector aledaño al Observatorio La Silla, para ir descartando cierto terrenos de interés y otros que nos han ido llevando a alguna evidencia, que estamos verificando en laboratorios si corresponde al señor Marsh".

Al ser consultado sobre la evidencia encontrada, señaló que "eso es secreto de la investigación. Efectivamente todo lo que se ha levantado en el lugar, es decir, en las inmediaciones del Observatorio La Silla, se ha levantado y analizado científicamente para los efectos de la investigación".

"Tenemos indicios de sectores en los que pudo haber caminado"

"Tenemos signos e indicios de ciertos sectores en los que pudo haber caminado él en el sector. Por lo tanto, mientras no tenga evidencia de que él pueda haber fallecido, podemos todavía encontrar a una persona viva, y el ímpetu y la moral está bien alta para hacerlo", aseveró el fiscal.

Además, aclaró: "Que se encuentra con vida o no, no es una tesis. Es un hecho si es que yo no encuentro evidencia de que él esté fallecido".

Asimismo, señaló que la duración de la búsqueda "puede ser semanas o meses, y eso va a ser definido en su momento, cuando estimemos como Fiscalía y las autoridades estatales que se han agotado todos los medios posibles para encontrar a Thomas".

"No existen presiones y estamos en contacto permanente con las autoridades británicas, a través de la unidad de Asunto Internacional de la Fiscalía, como a través de la familia y la unidad respectiva de Testigos y Víctimas", sostuvo.

Estudiante que viajó con el astrónomo

Al ser consultado, si el estudiante que viajó con Marsh había salido del país, Vega explicó que al tratarse de un testigo la Fiscalía "no puede revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible en la investigación, y va a estar disponible ante las autoridades competentes para cualquier asunto que necesitemos ratificar o ampliar su anterior declaración".

"Él sigue teniendo la calidad de testigo, mientras no haya evidencia de un crimen cometido", recalcó.

Además, se refirió a una supuesta discusión entre el astrónomo y el estudiante, asegurando que "no existe un antecedente de alguna discusión o de alguna especie de altercado que nos diera un móvil para pensar algo distinto de cualquier conversación entre profesionales".