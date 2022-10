"Esta vez me tocó a mí": El lamento de Andrea Arístegui tras sufrir robo de su celular mientras despachaba en vivo

03 oct. 2022 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada del pasado domingo, en medio de las elecciones presidenciales de Brasil, la periodista de Meganoticias, Andrea Arístegui, sufrió el robo de su teléfono celular mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales.

Unos momentos después de ocurrido el robo, el canal argentino Todo Noticias (TN) conversó con la periodista y obtuvo su reacción de los hechos.

"Vino alguien en bicicleta y me robó el teléfono"

"¿Qué te pasó con el celular hace un segundo?", le preguntó el periodista de TN a Arístegui, quien había sufrido el robo hace pocos momentos.

"Estaba transmitiendo en Instagram Live y vino alguien en bicicleta y me quitó el teléfono", respondió la comunicadora.

"No me di cuenta, claramente. Aunque bueno, no es la primera vez. Ayer (sábado) estábamos aquí mismo y pasó otro chico en bicicleta que trató de robarnos cosas", sostuvo.

"Saben que estamos los periodistas acá distraídos"

La periodista señaló que "ahora que me robaron el teléfono, dos periodistas me dicen que ya llevan tres teléfonos que se han robado aquí mismo estos días".

"Saben que estamos los periodistas acá distraídos, concentrados en esto (las elecciones)", indicó.

"Esta vez me tocó a mí. Lo que más lamento es que se dificulta el trabajo, después del tema del teléfono propiamente tal, pero es una dificultad en estos momentos donde justamente más necesitamos estar conectados", expresó.

A la periodista Andrea Aristegui (@AndreaAristegui) le roban su celular en un despacho en vivo desde Brasil. pic.twitter.com/ILAXATTOQb — Sebastian C. (@Sodas6) October 3, 2022

"Como un lanzazo"

Este lunes, en conversación con Mucho Gusto, Arítegui aseveró que se trata de "cosas que pasan en el reporteo".

Además, relató que cuando ocurrió el robo "estábamos cubriendo lo que estaba pasando en el comando de Lula, en un hotel donde estaban 100 medios de comunicación internacionales. Estábamos todos los periodistas en la puerta del hotel, y yo estaba en mi teléfono haciendo una transmisión live, para mostrar cómo empezaban a reaccionar los partidarios de Lula cuando justo se daban vuelta los resultados".

"Fue una anécdota, desagradable, mala para mí. Pero una anécdota", manifestó, precisando que lo sufrido fue "como un lanzazo".

Ya había vivido algo similar

La periodista recordó que en Caracas, Venezuela, también sufrió el robo de su teléfono celular, pero aclaró que "fue en un contexto más inseguro porque me metieron la mano en un bolsillo en medio de una multitud".

"Acá fue más sorpresivo porque uno se espera que en la puerta del hotel, donde está Lula con 100 medios de comunicación, haya un poco más de seguridad", agregó.

Finalmente, la profesional aseguró que en esta ocasión los delincuentes "estaban ahí, mirando, esperando el momento. Y bueno, me tocó a mí. Cosas que pasan, nada grave. Hay que seguir, nomás".