Evelyn Matthei por "departamentos" construidos como bodegas: "La inmobiliaria planificó este engaño desde un principio"

02 oct. 2022 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, se refirió al caso de las 18 familias de dicha comuna que están siendo desalojadas y enfrentan una millonaria multa, ya que los departamentos que compraron a la Inmobiliaria Renta Nacional fueron construidos como bodegas.

¿Qué dijo Matthei?

La edil explicó que desde la inmobiliaria "recurrieron a un engaño para hacer creer a la gente de que podían comprar departamentos muy pequeños".

"En el plano que presentaron a la Municipalidad y a Bienes Raíces, figuran como bodegas. Los baños no existían cuando el departamento de Obras Municipales fue a hacer la recepción definitiva, sin embargo, al momento de recibir clientes, le mostraban una bodega equipada como un departamento piloto", agregó.

La alcaldesa aclaró que estos espacios no son habitables, por lo que no se pueden regularizar, y opinó que "estas son las cosas que le hacen daño no solo a las 18 personas, sino a todo el país, porque esto es parte de los abusos contra los que la gente protestó... La inmobiliaria planificó este engaño desde un principio”.

Querella

la alcaldesa aseguró que este problema "nos duele el alma, porque son vecinos de Providencia. Por eso hemos estado en contacto permanente con ellos y vamos a poner el abogado que los represente en una querella que se va a presentar esta semana”.

“También estamos mirando todas las posibles figuras delictivas para entablar las demandas que sean necesarias”, dijo la edil, detallando que por el momento se presentará una querella por administración desleal.

Finalmente, dijo que los baños serán demolidos y que aspira a que "las personas puedan recuperar su inversión y ser indemnizadas por daño moral."