"Carta a mi humano Presidente": el mensaje de Brownie a Boric por su primera Cuenta Pública 2022

01 jun. 2022 - 07:30 hrs.

Gabriel Boric llevará a cabo este miércoles 1 de junio su primera Cuenta Pública desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo. A raíz de ello, su perro, Brownie Boric Font, le envió un mensaje, dándole su apoyo al actual mandatario.

En una publicación en el Instagram del "Primer Perro de la República", le envía una carta abierta al Mandatario, dándole su apoyo a su "humano" e incluso remarcando el recientemente aprobado Acuerdo de Escazú, el cual ya está listo para ser promulgado.

"Estás dándolo todo por el país"

La carta de Brownie parte reconociendo lo realizado en estos tres meses que ya han pasado desde que Boric asumió como Presidente de la República.

"Ya van 3 meses desde que empezaste esta travesía de ser el humano de todo nuestro país, lo que significa que ya no solo has tenido que velar por mí, sino que por todo un país", dice Brownie y que a través de videollamadas, le cuenta con detalle "todo lo que haces por esta patria, su gente y animales".

Sobre el rol de Boric en el país, reconoce sentir orgullo por Boric, ya que "cada vez que lo observo no solo veo a mi tutor, sino a una persona con una templanza y paz interior que me inspiran una tremenda seguridad".

A ello, agrega que "no tengo que saber que has hecho, me basta con observar tu mirada y convicción para darme cuenta de que estás dándolo todo por la gente de este país".

"Estaré moviendo mi colita"

Respecto a la Cuenta Pública 2022, que será comandada por el presidente Gabriel Boric, Brownie asegura que estará "moviendo mi colita por tu cuenta pública".

"Tengo muchas ganas de olfatear lo que se ha avanzado en materia de salud, educación, equidad de género, economía, derechos sociales, medio ambiente y demases", vaticina.

Finalmente, dice que realizará su propia Cuenta Pública para adelantar las denuncias que ha hecho respecto al medioambiente y animales y "motivar" internacionalmente a que se hable de mascotas en diversos países del hemisferio y mucho más".

"Hoy te veo poco y cada vez menos, pero esos momentos en que nos reencontramos, nos apreciamos, reconozco de inmediato que sigues siendo tú: mi humano del que tanto admiro y confío", finaliza el "Primer Perro de la República".

Horario de la Cuenta Pública 2022

Cabe destacar que este evento se realizará a las 11:00 horas de este 1 de junio, donde el Presidente Gabriel Boric leerá su primera Cuenta Pública desde el Salón de Honor del Congreso de Valparaíso.

Todo sobre Gabriel Boric

Todo sobre Cuenta Pública 2022