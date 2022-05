"Mi sexualidad es objetofilia": Una joven afirma estar enamorada de un avión y tener relaciones con su réplica

31 may. 2022 - 19:45 hrs.

"Me he sentido atraída por los objetos desde que era adolescente", comienza señalando Sara Rodo, de 23 años, cuya historia impactó en las últimas horas, no solo a la comunidad de Dortmund, Alemania, donde vive, sino también a otros usuarios de redes sociales en todo el mundo.

La joven afirmó que siente amor, específicamente, por un avión (Boeing 737) de pasajeros que tiene, y que incluso lo trata como a un novio.

Además, aclaró que está tan enamorada, que suele viajar en avión para tener la sensación de estar cerca de su pareja, consigna Infobae.

En este sentido, la joven señaló sentirse parte del grupo de quienes son considerados como "objeto sexual", puesto que se siente atraída por objetos inanimados. A su vez, remarcó que se dio cuenta de aquello "por primera vez cuando tenía 14 años".

El relato de la joven

En un comienzo, la protagonista de esta historia aclaró que "también tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia y me mantengo al margen eso".

La joven fue más allá y dio a conocer que en sus anteriores relaciones llegó a sentir rechazo en el ámbito de las relaciones sexuales o de tan solo tener contacto físico con una persona. En esta línea, detalló que ahora le ocurre todo lo contrario: "¡Es el mejor sexo que he tenido!", expresó.

Infobae

"Mi avión se llama 'Dicki' y ocupa casi toda mi cama. Me encanta todo de él, pero especialmente su rostro, sus alas y su motor, son tan sexys para mí", sostuvo.

"Lo amo increíblemente"

Sara continuó con su relato y manifestó que "sentí amor de inmediato y solo quiero estar con él todo el tiempo. Me hace la persona más feliz... Me encantaría casarme con él más que nada, pero está prohibido en Alemania".

Infobae

"Cuando estoy con mi 737, estoy en la luna. Lo amo increíblemente, me siento segura con él y quiero pasar todo mi tiempo con él", sentenció.