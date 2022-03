El mensaje de Brownie Boric Font tras asumir como el primer perro de la República

Este viernes 11 de marzo no solo Gabriel Boric asumió como el nuevo Presidente de la República e Irina Karamanos como primera dama; sino que también, Brownie Boric se convirtió en el primer perro de la República.

Brownie, la mascota de Gabriel Boric, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar al Presidente y comprometerse sobre su rol como primer perro.

¿Qué dijo Brownie?

"Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular, en el primer perro de la república", comenzó diciendo el can que fue adoptado por la familia Boric Font.

Aludiendo a una reconocida canción de reggaetón, Brownie señaló "Gabriel, tu encuentro no es algo casual: para mí es un poco ilógico, he vivido un acto histórico".

Durante los cuatro años en que su amo será la máxima autoridad del país, Brownie aseguró que "aquí estaré, como uno más de tu familia, para apoyarte y acompañarte desde tu hogar en Punta Arenas, en todo lo que necesites".

Promesas de Brownie

Pese a que Brownie Boric seguirá viviendo en la región de Magallanes, de donde es oriundo el Presidente, realizó promesas referentes al cargo que hoy ostenta.

"Como primer perro de la República, juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas", dijo.

La mascota presidencial también se comprometió a dar voz ante las demandas que le han expresado y a "mover mi colita para luchar por sus ideales".

Asimismo, aseveró que "aunque los tiempos se pongan difíciles, les prometo: No me rendiré, nunca. Yo no me rendiré, no!".

Desde su hogar en la Patagonia, también se comprometió a apoyar de "forma descentralizada y desinteresada a mis compañeros animales y sus humanos, por un vivir mejor en comunidad".

