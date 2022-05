Piden ampliar Estado de Excepción en Macrozona Sur: Parlamentarios emplazan a Boric tras muerte de trabajador forestal

24 may. 2022 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que este viernes se confirmara la muerte del trabajador forestal que fue baleado en el cráneo en un ataque en la comuna de Lumaco, diputados y senadores emplazaron al Presidente Gabriel Boric a ampliar el Estado de Excepción acotado en la Macrozona Sur.

Segundo Catril, de 66 años, falleció en horas de la tarde de este martes, luego de haber sido sometido a una cirugía en el Hospital de Temuco.

"No hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado"

"Siempre lo sostuve: no me parecía adecuado un Estado de Excepción acotado en la Macrozona Sur por los graves conflictos que se están viviendo. La seguridad implica que tengamos mano dura contra la delincuencia. Y desde ese punto de vista no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado", dijo el senador Fidel Espinoza (PS).

"Hay que poner un Estado de Excepción en la zona total, que le dé garantías a nuestros compatriotas de que van a tener la seguridad que están clamando", agregó.

El diputado del Partido Republicano Rojo Edwards sentenció que "el Presidente Boric debe entender de una vez por toda que mientras siga preocupado de compensar a violentistas, en vez de combatirlos, muchos más van a seguir muriendo".

"Hoy día la prioridad es la seguridad de las personas"

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), indicó que "los últimos acontecimientos dan cuenta que la crisis de seguridad que vive nuestro país, especialmente la macrozona sur, ha llegado a un límite intolerable. Por eso, el Estado debe actuar con decisión y firmeza".

"Le pedimos al Gobierno utilizar todas las herramientas que le entrega la Constitución y las leyes para el restablecimiento del Estado de Derecho y garantizar mejores condiciones de orden público y seguridad a la población. Incluso si eso significa ampliar el Estado de Excepción Constitucional, lo apoyaremos con decisión porque hoy día la prioridad es la seguridad de las personas y el deber del Estado es estar junto a ellas", aseveró.

"Se requiere con urgencia aplicar el instrumento sin complejos"

Desde RN, Miguel Mellado, emplazó a Boric y expresó: "Se lo dijimos, esto va a ir de mal en peor si usted no coloca mano dura. Pero por su ideología usted no la quiere colocar".

"Venga a La Araucanía para darle el pésame a la familia Catril", añadió.

Mauricio Ojeda (independiente) también le envió un mensaje al Mandatario: "Le dijimos que los militares debían estar en toda la región de La Araucanía y el sur de Chile. Pero no, su venda ideológica es más fuerte y hoy día ha muerto un nuevo compatriota".

La diputada Joanna Pérez (DC) manifestó que "la violencia nuevamente cobra una vida en la Macrozona Sur. Mis condolencias a la familia y seres queridos de Segundo Catril Neculqueo. El Estado de Excepción acotado no sirve y se requiere con urgencia aplicar el instrumento sin complejos".

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, reprochó que "situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente".

"Es algo que tenemos que abordar como país, que sucedió cuando también hubo Estado de Excepción antes de que nosotros asumiéramos", apuntó, recordando que en el Gobierno anterior "también fallecieron personas en este contexto y, por lo tanto, no creo que sea motivo para que alguien esté haciendo el cálculo político. El Estado de Excepción en la zona de la provincia de Arauco, de la provincia del Biobío y toda la Región de La Araucanía está vigente para lo que se mandató".

"Cualquier novedad que tengamos al respecto al Estado de Excepción que se está viviendo, va a ser comunicada debidamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa", agregó.