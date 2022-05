"Es un deslenguado, no tiene filtro": la defensa de actrices chilenas a cineasta Nicolás López

17 may. 2022 - 07:18 hrs.

Este lunes 16 de mayo, dictaron la sentencia en contra del cineasta Nicolás López luego de acreditarse dos delitos de abuso sexual, decretándose 5 años y un día de presidio. Pese a la sentencia, hubo actrices que defendieron a López durante el juicio, "justificando" sus acciones.

Luego de haberse recuperado más de dos mil mensajes de su teléfono y con el testimonio de decenas de testigos, se logró condenar a López por estos delitos.

"Se obtuvo este resultado porque fueron perseverantes, valientes y porque fueron a declarar al tribunal y eso es lo que nos deja más tranquilo a nosotros", declaró la fiscal regional Oriente, Lorena Parra.

La defensa de las actrices

En este juicio, Nicolás López gozó de la defensa de reconocidas actrices del rubro actoral chileno, quienes "justificaron" su comportamiento con que eran solo "desubicaciones".

Una de ellas fue Ignacia Allamand, quien declaró: "tuvimos una conversación donde él me dijo que no y yo le creí porque es un imbécil, pero yo no creo que sea, bueno, no importa".

Por otra parte, Loreto Aravena también fue parte de la defensa del cineasta, quien aseguró que si Nicolás López estaba en esa situación era "por sus desubicaciones porque es un deslenguado, porque no tiene filtro".

En adición, Paz Bascuñán también dio su versión al respecto: "Todas esas cosas que hacia Nicolás a la gente le provocaba mucha risa".

Perfil abusador de López

Además de los testimonios del juicio, el perfil abusador y la culpabilidad de López en los dos casos de abuso sexual pudo llevarse conformarse gracias a innumerables pruebas materiales, entre estos, la información de dos celulares que el mismo director de cine entregó voluntariamente a la PDI.

"A la base de la conducta delictual, tiene una personalidad muy narcisista, muy ego centrada en donde utiliza su posición de poder para obtener ganancias de cualquier tipo, no sólo sexuales", dice Andrea Castro, sicóloga y criminóloga de Gendarmería.

"Era un hombre que no respetaba los límites... Era un patrón que se repetía", señala, por otra parte, la abogada querellante Grace Schmidt sobre el modo de actuar de López.

Esta jornada la justicia determinará el destino de Nicolás López. La Fiscalía pide al menos 5 años de prisión, pero la defensa podría apelar y alargar aún más esta historia.

Recurrirán a la decisión

La abogada de López, Paula Vial, emitió un comunicado, en el que señala que “lamentamos profundamente la resolución del tribunal en orden a determinar la prisión efectiva del señor Nicolás López” y que recurrirán a esta decisión.

“El Sr. López no es un peligro para la sociedad, tiene intachable conducta anterior y colaboró en todo momento con la investigación penal”, añadió en el documento, anticipando que se recurrirá a la resolución.

“Anunciamos que recurriremos de esta decisión y de la propia condena por abuso sexual, ya que estimamos que no se logró el estándar probatorio exigido en los dos casos por los que fue condenado”, explicó Vial.

“Lo hemos dicho una y otra vez, el Sr. López no es un violador ni un abusador de mujeres”, concluyó.

Todo sobre Nicolás López

Todo sobre Nacional