"Era muy insistente, muy cargante": Los testimonios y pruebas clave que condenaron a Nicolás López

16 may. 2022 - 01:00 hrs.

Este lunes a las 15:00 horas se dará a conocer la sentencia en contra de Nicolás López, luego de que el pasado 26 de abril el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar lo condenara por dos delitos de abuso sexual.

En la antesala del veredicto, Meganoticias Reportajes accedió a los testimonios y pruebas claves que se presentaron durante el juicio en su contra, todos los que sirvieron para conformar el perfil abusivo del director de cine.

Los testimonios clave

Dentro de los 45 testigos que fueron llamados a declarar se encuentra la actriz Josefina Montané, además de Nicolás Martínez, un amigo que compartió departamento con López y que detalló "algunas actitudes" del director cuando vivían juntos.

"Me acuerdo en el primer estreno de alguna película de él que fui, me acuerdo de haber estado con un peinado con unas trenzas y me hizo un poco de bullying porque me veía muy perna", detalló Montané en una declaración de una hora como testigo de las víctimas.

Martínez dice que una de las "estrategias" de López era "insegurizar psicológicanente" a sus víctimas. "Si había una mujer muy bonita, era denigrarla físicamente para insegurizarla".

Montané también detalló que una reunión de trabajo el cineasta le pidió que le mostrara un seno, y en la que más tarde intentó besarla a la fuerza. "Lo tenía encima... Constantemente, ya po dame un beso, dame un beso.... Muy insistente, muy cargante y yo no sabía qué más hacer.

"En algún minuto pensé: ¿Y si le doy un beso para que deje de molestarme? Pasó por mi cabeza eso y por suerte llegamos al lugar, me bajé del auto, salí, corrí, encontré a la persona con la que estaba saliendo y le digo: 'sácame a este huevón de encima por favor', y me encierra en un baño", relató afectada la actriz.

En otro episodio, Nicolás Martínez relató un episodio en la que una mujer con la estaba saliendo López estaba en un estado de ebriedad muy avanzado para tener sexo, cuando el director quería hacerlo, asegurando que este último de igual forma tuvo sexo con la mujer mientras esta inconsciente.

"Voy a citar la frase que usó Nicolás López en ese momento: 'No sé pa que traje a esta huevona'. Refiriéndose a que para que la llevó al festival si no iba a poder tener sexo. Y entonces él cuenta que estando ella inconsciente, procede a tener sexo con ella de igual forma", relató Martínez.

El perfil abusador de Nicolás López

Además de los testimonios del juicio, el perfil abusador y la culpabilidad de López en los dos casos de abuso sexual pudo llevarse conformarse gracias a innumerables pruebas materiales, entre estos, la información de dos celulares que el mismo director de cine entregó voluntariamente a la PDI.

"A la base de la conducta delictual, tiene una personalidad muy narcisista, muy ego centrada en donde utiliza su posición de poder para obtener ganancias de cualquier tipo, no sólo sexuales", dice Andrea Castro, sicóloga y criminóloga de Gendarmería.

"Era un hombre que no respetaba los límites... Era un patrón que se repetía", señala por otra parte la abogada querellante Grace Schmidt sobre el modo de actuar de López.

Esta jornada la justicia determinará el destino de Nicolás López. La Fiscalía pide al menos 5 años de prisión, pero la defense podría apelar y alargar aún más esta historia.

