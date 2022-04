Este martes dictan veredicto contra Nicolás López: cineasta arriesga hasta 15 años de cárcel por abuso y violación

26 abr. 2022 - 07:01 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dará a conocer el veredicto por el juicio contra Nicolás López, acusado de violación y abuso sexual reiterados, además de ultraje público a las buenas costumbres, delitos por los que el cineasta arriesga hasta 15 años de cárcel.

¿Qué pidió el Ministerio Público?

El Ministerio Público pide las siguientes penas: 10 años y un día por el delito de violación; 5 años y un día por el delito de abuso sexual y 61 días por el delito de ultraje público a las buenas costumbres.

¿Qué dijo la Fiscalía en los alegatos de clausura?

En la audiencia, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Oriente, expuso una serie de hechos y reiteró que López borró más de 2.700 mensajes que luego fueron recuperados.

“Este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género, que debió enfrentar el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral”, expuso la persecutora.

También dijo, que “Nicolás López borró más de 2700 mensajes de WhatsApp de su celular que fueron recuperados”.

“En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de sus víctimas se fue traumada de su departamento, lo que da cuenta que Nicolás López no respeta a las mujeres, abusa de ellas, se aprovecha de su superioridad lo que queda de manifiesto en unos de sus tantos WhatsApp que escribió y borró ‘preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños’”.

🔴FISCAL REGIONAL, LORENA PARRA EN ALEGATOS DE CLAUSURA EN JUICIO ORAL contra Nicolás López señaló: “Le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este Juicio Oral” pic.twitter.com/zyaOtM1SbM — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

Afirmó también, que “en los cinco hechos por los cuales es acusado Nicolás López, no existió consentimiento de las víctimas, lo que quedó acreditado en juicio oral. La defensa no presentó ningún testigo que pudiera desmentir lo denunciado por las víctimas. Nicolás López no declaró en juicio”.

Finalmente, Parra cerró diciendo que “todos los hechos denunciados, más el relato de testigos da cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no”.

