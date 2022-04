"Preséntame amigas jóvenes": Los mensajes borrados por Nicolás Lopez y que fueron rescatados en la investigación

28 abr. 2022 - 11:46 hrs.

Nicolás López fue absuelto el martes recién pasado de dos delitos de violación y ultraje público a las buenas costumbres, pero al mismo tiempo declarado culpable de otros dos delitos de abuso sexual registrados en la Región Metropolitana entre noviembre y diciembre del 2015.

A raíz de lo anterior, se reveló que la sentencia del director de cine chileno se dará a conocer a las 15:00 horas del próximo 16 de mayo. En esta línea, el Ministerio Público ahora pide 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para el acusado.

En el marco de la audiencia llevada a cabo esta semana, la fiscal Lorena Parra, de la Fiscalía Oriente, reveló que López borró más de 2.700 mensajes, específicamente, de la aplicación de WhatsApp, los que más tarde fueron recuperados.

En el matinal Mucho Gusto, fueron revelados durante esta jornada algunos de estos mensajes rescatados por la Policía de Investigaciones (PDI) y que fueron utilizados en el juicio.

Las conversaciones con dos actrices

En primera instancia, se dio a conocer un intercambio de palabras entre López y un amigo, en que el acusado decía "preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanzas, para destruirles sus sueños".

En otro de los chats, se aprecia un mensaje enviado por la reconocida actriz Ignacia Allamand, quien en ese instante le aconsejó: "Nico, borra todo, todo. Lo de tus amigos, no lo de ellas".

Por otra parte, el día en que se publicó el reportaje del caso en la Revista "Sábado" de El Mercurio, la actriz Loreto Aravena contactó a López y le manifestó que "te imagino haciendo cada cosa que describen. La diferencia está en qué mujer está frente a ti. Lo 'heavy' es que, a pesar de lo que describen, hayan seguido hablándote y esperando que las llamaras para trabajar contigo".

En el espacio, además, se revelaron algunos mensajes en que López confesaba haber cometido actos de índole sexual a otra persona. En esta ocasión, involucró a una actriz, sobre quien dijo "le toqué una... en el Liguria".

Archivo Aton

El intercambio de palabras con Ariel Levy

Entre otros de los mensajes de WhatsApp a los que pudo acceder la PDI, se aprecia un intercambio de palabras entre López y Ariel Levy, quien trabajó junto a él en algunas de sus producciones.

El diálogo es el siguiente:

- Nicolás López: "No nos pueden juzgar por nuestro estilo de vida"

- Ariel Levy: "Yo no tengo tu mismo estilo de vida, López. Asume un poco tu responsabilidad".

- Nicolás López: "Si sé que tú no tienes mi mismo estilo de vida. Asumo toda mi responsabilidad en esta mier..."

- Ariel Levy: "Lo digo que te meten a ti por decir unos chistes en el roast..."

- Ariel Levy: "Por ese estilo de vida, por reírnos de todas las cosas. Lo demás es un rollo mío que estoy solucionando. Y te quiero, y voy a salir de esto. Y de nuevo perdón por todo lo que te salpica".

"Me he hecho la carrera gracias a ellas"

En una conversación con otro amigo, y tras las denuncias realizadas por las víctimas, López expresó: "Créeme que sé los psicópatas que son. Me he hecho una carrera gracias a ellas. Más bien, construido un imperio".

"Cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener...", le indicó a la otra persona.

Archivo Aton

En tanto, se refirió a un comentario que le dijo a una actriz, cuya identidad se resguardó: "La de M... que le dije que le iba a tocar una... Es verdad, era un chiste. La asistente de vestuario que dice que la perseguí borracho, es verdad".

"Ella me habló. Esta persona me contactó. No pasó nada con ella. Ella se dio cuenta de que no somos amigos y que no soy un matón", continuó.

Por último, López hizo hincapié en un registro, al parecer, de carácter sexual: "Yo tengo identificado todo lo que pueda ser video erótico grabado... Este video existe, pero dudo que las chicas lo quieran filtrar. Ese es mi historial de videos eróticos".