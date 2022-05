Madre y activista social: Así era Francisca Sandoval, la periodista que murió tras recibir disparo en barrio Meiggs

12 may. 2022 - 12:30 hrs.

Este jueves se dio a conocer la muerte de Francisca Sandoval, periodista que recibió un disparo en el rostro durante los incidentes ocurridos el domingo 1 de mayo en barrio Meiggs, Estación Central, en medio de la conmemoración del Día del Trabajador.

La reportera trabajaba en el medio comunal Señal 3 de la Victoria. Justamente se encontraba cumpliendo labores relacionadas con su profesión cuando fue baleada.

La mujer de 29 años era madre de un pequeño hijo y activista social, de hecho en su familia aseguran que gran parte de su vida la dedicó a este último punto.

"Entregó su vida a la lucha social"

Al día siguiente de lo ocurrido, Francisco Fernández, la expareja y vocero de la familia de Francisca, señaló que la joven madre era "valiente, humilde, honesta, tremendamente voluntariosa, que siempre apoyó a todo quien tuvo que apoyar".

"Francisca es una activista social, una comunicadora social, una persona que siempre trabajó para el resto. Ella, teniendo todas las oportunidades y opciones, siempre decidió entregó su vida a la lucha social, a la justicia social", afirmó.

Detenidos

Por el hecho fue detenido Marcelo Naranjo, chileno de 41 años, acusado de disparar la bala que hirió a la reportera y quien fue identificado en la revisión de las cámaras de seguridad.

También fueron capturados dos hombres, identificados como Yonaiker Fuenmayor Rondón, ciudadano venezolano de 22 años; y Luis Flores Salazar, colombiano de 31 años, aunque ellos no habrían sido los autores del disparo que le quitó la vida a Francisca.

Ambos fueron formalizados y se decretó arresto domiciliario total, luego de que la Fiscalía no solicitara la prisión preventiva.

"No fue solicitada una prisión preventiva por haber ciertas diligencias investigativas pendientes y también por estar pendiente alguna eventual formalización por hechos más graves", explicó la magistrada, quien estableció un plazo de 90 días de investigación.

Sobre por qué no se pidió la prisión preventiva, la ministra del Interior, Izkia Siches, sostuvo que "estamos esperando nuevas pericias y he instruido a los abogados de nuestro ministerio a solicitar las medidas cautelares más gravosas para poder detener no solamente a los responsables de las heridas de Francisca, sino que también a todas aquellas personas que hayan utilizado armas de fuego".