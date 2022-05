PDI sobre detenido por baleo a periodista: "Se pudo posicionar y establecer que sería el autor de los disparos"

03 may. 2022 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, junto a la Ministra del Interior, Izkia Siches, entregaron mayores antecedentes sobre la detención del presunto autor del disparo contra una periodista en Barrio Meiggs.

¿Qué dijo la PDI?

Sobre el detenido, Muñoz explicó que se logró ubicar y detener "a la persona que fue posicionada en el lugar de los hechos, donde fue herida gravemente la víctima que hoy se encuentra en riesgo vital".

"Esta diligencia desde el primer momento se inició con personal especializado de la Brigada de Homicidios y unidades que pudieron colaborar para el éxito de esta gestión", agregó.

Además, indicó que "se pudo establecer que se encontraba en la línea de fuego, utilizando un arma, disparándola, y con respecto a las declaraciones y entrevistas que se lograron en el sitio del suceso, se pudo posicionar en el lugar y establecer que sería el autor de los disparos".

Asimismo, dijo que "se ha dispuesto una fuerza de tarea que continúa con las diligencias para esperar las pericias que están pendientes aún sobre los dos primeros detenidos iniciales, los cuales hay que descartar o confirmar su participación en las lesiones de las otras personas que también resultaron heridas".

¿Qué dijo el Gobierno?

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que "este hombre de nacionalidad chilena de 41 años, hoy a las 12:00 horas seguirá su proceso de formalización".

Sobre por qué no se pidió la prisión preventiva a los primeros dos detenidos por los disparos en Barrio Meiggs, Siches sostuvo que "como ministerio del Interior y en coordinación con el Ministerio Público y las policías, estamos esperando nuevas pericias y he instruido a los abogados de nuestro ministerio a solicitar las medidas cautelares más gravosas para poder detener no solamente a los responsables de las heridas de Francisca, sino que también a todas aquellas personas que hayan utilizado armas de fuego".

"Esperamos que las pericias tanto de los videos de investigación como también en torno a las pericias de pólvora permitan contar con nuevos antecedentes y efectivamente solicitar estas medidas cautelares", añadió.

El detenido

El sujeto fue identificado como Marcelo Naranjo Naranjo, quien fue capturado por la Brigada de Homicidios de la PDI tras una serie de allanamientos en la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Cabe señalar que el detenido ya había sido identificado, gracias a la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, como el autor del disparo que hirió de gravedad a la periodista del medio comunal Señal 3 La Victoria.

Naranjo pasará a control de detención este martes por el delito de homicidio frustrado.