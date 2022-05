Balacera tras funeral de alto riesgo en La Victoria deja un muerto: investigan si fue ultimado tras llegar a un Cesfam

12 may. 2022 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves se registró una balacera en la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, la cual terminó con una persona fallecida, hecho en el que Carabineros investiga si es que este último fue ultimado tras llegar herido al Cesfam Padre Pierre Dubois.

Información preliminar

Según información preliminar, el hecho habría ocurrido en un funeral de alto riesgo, donde una persona de 18 años resultó baleada.

El sujeto llegó hasta el Cesfam de la comuna con heridas de gravedad, donde se habría desvanecido, sin embargo, se investiga si otros individuos le habrían disparado nuevamente al interior del recinto asistencial y en presencia de pacientes que esperaban para ser atendidos.

¿Qué dijo Carabineros?

El teniente coronel, Renato Rojas, señaló a Radio Bio Bio que "los antecedentes que maneja Carabineros es que momentos atrás ingresa una persona de 18 años con heridas graves, al parecer por impacto balístico, quien al ingresar inmediatamente se desvanece y fallece al interior del consultorio".

"Si hay impactos balísticos dentro del consultorio o afuera, puedo señalar que es materia de investigación, estamos tratando de recopilar el máximo de antecedentes, tenemos todos los medios desplegados por el contorno de la población La Victoria, Pedro Aguirre Cerda y la comuna en general", añadió.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde de la comuna, Luis Astudillo, señaló que "estamos en una situación crítica. Yo nunca había visto un nivel de violencia tan importante como el que se ve el día de hoy. Coincidieron dos elementos importantes y que son de alta peligrosidad, que tiene que ver con un funeral de alto riesgo y también en el día de hoy ocurrió homicidio de una persona joven de 19 años, no sabemos aún en qué circunstancias".

"La persona que está fallecida alcanzó a llegar a nuestro establecimiento, pero a pesar de las maniobras de resucitación no se pudo mantener con vida. Están los familiares de la persona. Hay temor, no sabemos lo que va a pasar y nosotros exigimos condiciones mínimas para poder funcionar", agregó.

Asimismo, dijo que "estamos en una situación muy compleja porque tampoco nosotros queremos arriesgar nuestro personal, por eso estamos solicitando que haya un dispositivo permanente aquí en el sector del consultorio, pero también en nuestra Escuela La Victoria".

"La información que yo manejo hasta el momento es que una persona de 19 años venía caminando por la calle Ramona Parra cuando sufre un ataque con un disparo, ye esta persona fue trasladada hasta la urgencia de nuestro consultorio y a pesar de todas las maniobras de resucitación no se pudo mantener con vida", precisó.

Sobre si hubo disparos al interior del Cesfam, indicó que "no manejo esa información, alguien me comentó que habían recibido disparos, pero Carabineros me comentaba que eso se había descartado, que la balacera estaba ocurriendo alrededor de este funeral de alto riesgo".

Lo que se investiga

Posteriormente, el coronel Gonzalo Pereira de Carabineros, informó que "este joven de 19 años, que tiene antecedentes, llegó por sus medios acá y falleció al interior del Cesfam. A raíz de esto se recibieron llamados telefónicos que indicaban que había disparos en el lugar, lo cual no pudimos corroborar".

"Cerca de donde se producen los disparos había un velorio, de una persona que se suicidó fuera de esta comuna y ese antecedente fue recibido el día de hoy, pero esto está en desarrollo y estamos reuniendo los antecedentes para ver si existe relación entre el velorio y los disparos ocurridos", detalló.