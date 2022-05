"Eres una estúpida": Rocío Toscano arremete contra mujer que aseguró que "no quería a su hija"

12 may. 2022 - 09:00 hrs.

Se enojó y respondió con todo. La actriz Rocío Toscano arremetió contra una usuaria de Facebook que cuestionó el amor que tendría por su hijo Luca, a quien, de acuerdo a la internauta de dicha red social, querría más que a su hija, Alma.

Recordemos que Toscano, conocida por su papel de Roxy en "Verdades Ocultas", se convirtió en madre de mellizos el 14 de febrero de 2021, en Estados Unidos.

"Eres una estúpida"

Resulta que a Rocío le hicieron llegar un pantallazo de una conversación de un grupo de Facebook, en donde una usuaria se cuestionaba el motivo por el cual la actriz mostraría más en sus redes sociales a su hijo Luca por sobre su hija Alma.

Otra internauta le contestó a dicha mujer que "en su momento se habló 'caleta' de esto, pero ya no recuerdo, como que había rumores de que no quería a su hija, solo a su hijo".

Sobre esa captura de pantalla escribió, "me mandaron esto. ¿Quién chu... es Moon Girls? Díganle que es una estúpida y sin life (vida)".

Pero no se quedó allí. Toscano también grabó historias en donde reafirmó el mensaje anterior. "Díganle a esa Moon Girls que es una estúpida. Moon Girls, eres una estúpida, sin vida y aburrida".

Luego se dio cuenta que "Moon Girls" era un grupo de Facebook, por lo que redirigió su mensaje a la persona que lo escribió y a quien lo comentó.

"Volviendo al estúpido tema, me da tanta risa igual, es tan imbécil. No sabemos quién escribió el post, pero sí quien lo comentó", señaló, y le profirió el mismo insulto que a la autora de la publicación, recalcando que era una "estúpida" por asegurar que no quería a su hija.

