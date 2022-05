Familia de periodista baleada: "No puede ser que en un país en democracia una madre joven esté en esta condición"

02 may. 2022 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, Francisco Fernández, expareja y vocero de la familia de Francisca Sandoval, la joven periodista baleada en Barrio Meiggs, se refirió a la situación crítica de salud en que se encuentra la joven en la ex Posta Central.

¿Qué dijo?

Fernández agradeció ante los medios "el apoyo que hemos recibido de muchas personas, de organizaciones, de medios alternativos de comunicación y amigos varios, porque es una situación tremendamente cruda, hemos recibido este golpe tan terrible donde una mujer joven, valiente, humilde, honesta, tremendamente voluntariosa, que siempre apoyó a todo quien tuvo que apoyar, nos fue arrebatada por la delincuencia en una situación, por decir lo menos, extraña, no sé si esa es la palabra honestamente, yo creo que todas las personas han visto las imágenes de esta situación y sabrán que lo que buscamos es que los responsables caigan”.

“La gente que tenga responsabilidad, estamos refiriéndonos al Gobierno, a Carabineros, a quien autorizó la marcha, a quien tuvo que ver los cordones de seguridad para la marcha, porque no puede ser que en un país en democracia, una comunicadora social, una mujer joven, una madre joven, esté en esta condición tan crítica por ser atacada de forma cobarde por una serie de personas que nosotros a través de las imágenes, que me imagino son las mismas que habremos visto todos, mientras a los manifestantes se les atacó, Carabineros no hizo nada para evitar estas circunstancias", agregó.

"Decidió entregó su vida a la lucha social"

Por otra parte, manifestó que "si ven las imágenes sabrán que algo más que... permítanme dudar, debido a que entendemos que Francisca es una activista social, una comunicadora social, una persona que siempre trabajó para el resto. Ella, teniendo todas las oportunidades y opciones, siempre decidió entregó su vida a la lucha social, a la justicia social".

"Entiendo que es un momento tremendamente crudo para todos los cercanos, para su familia en especial, pero así también para todos aquellos que luchamos día a día por un mundo mejor", sostuvo.

También detalló que "ella estaba reporteando junto a los equipos de reporteros de la televisión alternativa, ella estaba cumpliendo su rol como comunicadora social, en ningún momento ella ejerció un acto de carácter vandálico, ella lo que estaba haciendo es lo que hizo siempre con mucha entrega, que es intentar llevar información fidedigna a las casas de todos los chilenos que pudiesen ver esto".

Estado de gravedad

El Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central, emitió este lunes un comunicado para actualizar el estado de salud de las personas que resultaron heridas tras los incidentes registrados el domingo en el Barrio Meiggs, en la comuna de Estación Central, en el marco de marcha paralela por el Día del Trabajador, donde Francisca resultó baleada.

Respecto a la situación de Francisca, trabajadora del medio comunal Señal 3 La Victoria que fue baleada en el rostro, informó que “la paciente fue operada la tarde del 1 de mayo y su diagnóstico es de extrema gravedad”.

Sobre las otras tres personas lesionadas, expuso que “fueron dados de alta”.