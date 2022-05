Boric por trabajo de Carabineros: "La legitimidad de las policías no se recupera solamente cortando cabezas"

03 may. 2022 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes el Presidente Gabriel Boric se refirió en materia de seguridad a los últimos hechos de violencia registrados el pasado domingo por la conmemoración del Día del Trabajador y a la situación de la Macrozona Sur.

¿Qué dijo?

Respecto la apetición de sacar de su cargo al general de Carabineros, Ricardo Yáñez, tras los incidentes en Barrio Meiggs donde una periodista resultó baleada, el Mandatario señaló que "nosotros permanentemente estamos evaluando a todas las autoridades. Yo recibo un sinfín de peticiones todos los días respecto de diferentes autoridades del Estado. A mí lo que me interesa es sacar adelante la reforma de Carabineros, me interesa que en el caso de Estación Central, por ejemplo, se realice una investigación al detalle para saber si existe algún tipo de connivencia, a propósito de las imágenes que hay de los delincuentes conversando con un carro de Carabineros".

"Cualquier tipo de connivencia entre quienes estaban ahí de la fuerza pública con estos delincuentes que no les quepa duda que vamos a aplicar una mano dura respecto de estos temas porque necesitamos recuperar la legitimidad de las policías, y la legitimidad de las policías no se recupera, desde mi punto de vista, solamente cortando cabezas cada vez que hay un problema, cuando sea necesario lo vamos a hacer, que nos les quepa duda, pero acá el trabajo es mucho más quirúrgico y a largo plazo que de machete", agregó.

Macrozona Sur

Por otro lado, Boric también se refirió al incremento de los hechos de violencia en la Macrozona Sur.

"Al Gobierno y al Estado de derecho no le corresponde una actitud de poner la otra mejilla, el Estado de derecho tiene el deber de hacer valer la ley y los problemas que nosotros estamos arrastrando respecto a la violencia generalizada en diferentes sectores de la sociedad no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero nosotros, con quienes no quieren dialoga, bueno, tendrán que dialogar con las instituciones y de la manera que corresponde, que es ejercer el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado de derecho contra quienes la ejercen en contra del Estado y la sociedad", indicó.

En esa línea, dijo que "nosotros, paralelamente a eso, por ejemplo, en el caso de La Araucanía, tenemos que tener una política distinta a lo que se ha hecho antes. Si nosotros seguimos repitiendo la misma lógica de solamente represión, aplicación de la ley antiterrorista, la verdad es que ¿qué resultados hemos tenido hasta ahora? En los últimos cuatro años se han más que triplicado los hechos de violencia".

"Entonces, por la presión que existe ahora, no me digan que la solución es insistir en lo mismo que se ha hecho antes. Eso no lo voy a conceder", manifestó.

Sobre lo mismo, sostuvo que "yo no descarto en ningún caso, o sea, no solo no descarto, estamos trabajando en estados intermedios para que no sea un Estado de Excepción o nada, para que justamente las fuerzas militares puedan cumplir labores de resguardo, por ejemplo, de carreteras".

"Eso tenemos que discutirlo con el parlamento y acá yo le pido a todos los parlamentarios que tengamos la voluntad para discutirlo con condiciones que tienen que ser muy estrictas, porque hoy estamos en una situación complicada, pero la autoridad siempre tiene que ser capaz de rendir cuentas públicas al Congreso, a la sociedad civil, y entregar facultades a las fuerzas militares no es algo que se pueda naturalizar", añadió.

Finalmente, expuso que "nosotros estamos abiertos a explorar estas alternativas, lo estamos discutiendo con los parlamentarios, que haya situaciones intermedias, y vamos a presentar alternativas en ese sentido".

