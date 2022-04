"Le pido perdón al presidente": Hombre que le lanzó piedrazo a Gabriel Boric en la región de Coquimbo

22 abr. 2022 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Sergio Alberto Moreno Araya, el hombre que le lanzó un piedrazo al presidente Gabriel Boric en la región de Coquimbo, habló con la prensa esta jornada.

En breves declaraciones, el sujeto le pidió perdón al Mandatario y “a quien resultó afectado”.

¿Qué dijo?

Moreno, explicó su accionar de ayer jueves. "Solo puedo pedir perdón a los afectados, lo hice sin querer. Le pido perdón al presidente y a otra persona que también resultó afectada (su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía). Ojalá me disculpen", dijo.

Antes de ser sacado por sus abogados del lugar, aseveró "no sé qué se me pasó por la cabeza... No tengo nada más que decir".

El hecho

La situación se produjo a la llegada al Gobierno Regional de la comuna de La Serena, cuando el mandatario saludaba a sus adherentes.

El autor del ataque corresponde a un sujeto de 31 años, sin antecedentes, que quedó detenido tras el incidente, "por atentado a la autoridad".

El momento quedó captado en un video, en el que se ve que un objeto es lanzado, cayendo en Meza, quien se encontraba justo detrás de Boric, y luego rebota en el presidente.

Quedó libre

Este viernes, el control de detención, el tribunal dejó a Moreno en libertad por considerar ilegal su detención.

En la audiencia, Inés Rojas, abogada defensora del imputado, acusó la ilegalidad de la detención por no haber una querella presentada por parte del Ministerio del Interior, tras lo cual el juez acogió el planteamiento y declaró ilegal la detención del sujeto.

Tras escuchar los argumentos, tanto de la defensa del acusado como de la Fiscalía, finalmente el juez acogió los planteamientos de Rojas y declaró ilegal la detención del sujeto.

"Se declara ilegal la detención y la libertad del detenido", dijo el magistrado.