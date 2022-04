"Se declara ilegal la detención": Tribunal deja en libertad a sujeto que lanzó piedra a Presidente Boric

22 abr. 2022 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se realizó la audiencia de control de detención del sujeto que lanzó una piedra al Presidente Gabriel Boric en La Serena, Región de Coquimbo, instancia en la que el tribunal lo dejó en libertad por considerarla ilegal su detención.

¿Por qué quedó libre?

En la audiencia, Inés Rojas, abogada defensora del imputado, acusó la ilegalidad de la detención por no haber una querella presentada por parte del ministerio del Interior, tras lo cual el juez acogió el planteamiento y declaró ilegal la detención del sujeto.

En la instancia, Rojas señaló que "esta defensa va a solicitar la ilegalidad de la detención de mi representado, por cuanto en el caso que nos ocupa debemos tener presente lo establecido en el artículo 26 de la Ley 12.297 sobre seguridad del Estado, la que expresa de forma clara que las investigaciones de hechos constitutivos de los delitos descritos y sancionados en esta ley (...), dice expresamente que 'solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del ministerio del Interior, del intendente Regional respectivo o de la autoridad o persona afectada".

"Tal como lo he consultado al señor fiscal, no existe querella ni denuncia, por tanto este hecho no podría ni siquiera haber sido iniciada su investigación (...), por ello solicito la ilegalidad de la detención", agregó.

Tras escuchar los argumentos, tanto de la defensa del acusado como de la Fiscalía, finalmente el juez acogió los planteamientos de Rojas y declaró ilegal la detención del sujeto.

"Se declara ilegal la detención y la libertad del detenido", dijo el magistrado.

Boric tras el piedrazo

Cabe señalar, que Boric se refirió al incidente que vivió la tarde de este jueves en la región de Coquimbo, luego que un sujeto le lanzara una piedra mientras saludaba a sus adherentes, objeto que, sin embargo, no cayó sobre el mandatario, sino sobre su jefe de gabinete.

"Si alguien cree que me puede amedrentar o cambiar la forma en que queremos gobernar, está muy equivocado", comenzó señalando el Mandatario, respecto a si el ataque podría replantear sus actividades en público.

"Nosotros vamos a seguir conversando con la gente que está de acuerdo y no está de acuerdo con nosotros, también. Me parece que ese es el rol de un gobierno: Escuchar, mirar a los ojos y saber que hay angustias y esperanzas", añadió.