La tesis del embarazo y los supuestos gritos: Lo que se dijo sobre Narumi en el juicio contra Zepeda

12 abr. 2022 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el juicio contra Nicolás Zepeda se revelaron algunos antecedentes sobre su exnovia Narumi Kurosaki, por cuyo asesinato fue declarado culpable.

Pese a que no todo lo que se reveló se utilizó en el proceso, la información sigue apuntando al chileno.

Tesis del embarazo

Al inicio del juicio se reveló la existencia de un mensaje entre Nicolás y Narumi que da cuenta del posible embarazo de la joven, lo que habría generado una discusión entre ambos.

El mensaje de la japonesa señala: "Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil". Ante esto Zepeda responde: "Lamento que pienses así".

Sin embargo, esto no fue utilizado por la parte querellante.

"Hay que ser más prudente y decir que hay zonas grises en este caso, y que hay que aceptarlo. Afirmar que estaba embarazada, hablando en términos médicos, no tenemos la prueba en el expediente, así que no lo afirmamos y no lo utilizaremos", explicó el abogado querellante Randall Schwerdorffer.

Gritos

De acuerdo a la Fiscalía, estudiantes de la misma residencia en la que vivía la joven japonesa, aseguraron haber escuchado "gritos" provenientes de su habitación. No obstante, nadie dio aviso a la policía.

"Los testigos dicen que había gritos de horror, de terror, gritos que los comparaban con una película. Incluso, uno de los testigos llegó a decir que eran tales que podríamos pensar que estaban matando a alguien", aseguró el fiscal.

Los mensajes

Días posteriores al crimen, amigos, la pareja de Narumi y su familia, recibieron mensajes de la joven diciendo que estaba bien y que se había ido a Lyon, lo que desconcertó a todos.

El problema con esos mensajes, es que fueron las mismas frases que Nicolás Zepeda pidió traducir a unas amigas japonesas, por lo que las sospechas aumentaron.

El 13 de diciembre las comunicaciones con Narumi acabarían, mismo día que Nicolás volvió a Chile.

