Carta enviada por Nicolás Zepeda días después de la desaparición de Narumi habría sido escrita más de un mes antes

11 abr. 2022 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

En el matinal Mucho Gusto, el amigo de Nicolás Zepeda, Rafael Cisneros, reveló una carta que habría enviado el acusado días después de la desaparición de Narumi Kurosaki, donde comenta acerca de su vida y una “nueva” pareja en su regreso a Chile. Sin embargo, esta habría sido escrita al menos un mes antes de los hechos.

Habría sido escrita más de un mes antes

En la entrevista con Rafael Cisneros, se comenzó a analizar la carta que le envió el 24 de diciembre de 2016, su entonces amigo, Nicolás Zepeda, y cómo esta podría estar relacionada con la desaparición de Narumi Kurosaki solo unas semanas antes (el 4 de diciembre).

Fue en este momento, en que Cisneros reveló que si bien la carta fue enviada por Zepeda el 24 de diciembre, en su interior se encontraba fechada el 4 de noviembre, por lo que se cree que fue escrita más de un mes antes de ser enviada.

"Esta carta él me la envió el 24 de diciembre, pero no se porqué razón, y eso es algo que no entiendo, acá aparece 4 de noviembre", manifestó Rafael Cisneros señalando la fecha incluida al inicio de la carta.

¿Qué dice la carta?

La carta describe los planes de Zepeda acerca de seguir con sus estudios para “engrosar” el currículum con la finalidad de poder volver a Japón y conseguir empleo.

“En lo personal, desde que volví a Chile me integré al equipo docente de la Universidad de Chile -de donde egresé- y acabamos esta semana de terminar un curso relacionado con teoría tecnológica, que tiene un poco que ver con el paper que escribí el 2015”, comentó Zepeda.

Agregó que “ahora estoy escribiendo otro paper sobre diplomacia científica con otros dos profesores, que lo publicaremos pronto para presentarlo en el congreso nacional de la disciplina en enero”.

Sin embargo, el dato más impactante que escribió el principal sospechoso de la desaparición de Narumi, es que le contó que estaba de novio con una mujer hace más de un mes, quiere decir, desde el 24 de noviembre de 2016.

“Bueno, y también estoy saliendo con una chica hace ya un mes y va súper bien, así que en realidad estoy haciendo vida de nuevo acá. Además, la próxima semana me integro a trabajar en una fundación que se llama Ciencia Ciudadana”, señaló Nicolás Zepeda.

“Quizás te preguntas, ¿y no me había dicho que volvía? Sí, volveré a Japón cuando pueda hablar mejor japonés y así postular a los trabajos que me interesan, que era un poco mi problema. Me va a tocar engrosar el curriculum un poco antes”, sostuvo.

¿Qué se sabe del caso?

Este lunes, un fiscal de Besanzón, Francia, solicitó la cadena perpetua contra el chileno Nicolás Zepeda, acusado de haber matado a su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, en diciembre de 2016.

"Requiero que Nicolás Zepeda sea declarado culpable del asesinato de Narumi Kurosaki" y "condenado a la reclusión criminal perpetua", declaró el fiscal Étienne Manteaux, durante el juicio al chileno de 31 años.

Este martes se conocerá finalmente si Nicolás Zepeda es o no culpable de la desaparición y eventual asesinato de Narumi Kurosaki, joven que fue vista por última vez en 2016 y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Caso Narumi