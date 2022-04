¿Nueva relación? Gala Caldirola se refirió a rumores de romance con Mauricio Pinilla

12 abr. 2022 - 09:00 hrs.

La vida amorosa de Gala Caldirola ha despertado el interés de los usuarios en redes sociales, sobre todo luego que comunicara a fines de 2021 el término de su relación con el bailarín Iván Cabrera.

Dicho romance fue el primero que la española reconoció públicamente tras el quiebre matrimonial que tuvo con Mauricio "Huaso" Isla, con quien estuvo más de 5 años y del cual nació su hija Luz.

Caldirola suma meses soltera, y por lo mismo son muchos los usuarios en redes sociales quienes quieren saber si ya hay alguien en el corazón de la exchica reality.

¿Relación con Mauricio Pinilla?

Este fin de semana comenzaron a circular rumores en Instagram, los cuales señalaban que Gala fue vista de lo más coqueta con Mauricio Pinilla en un concurrido bar del sector oriente de la región Metropolitana.

Frente a los trascendidos que apuntaban a que los dos estarían iniciando un romance, Caldirola optó por pararlos en seco en un programa de TV+.

En el espacio, la exchica reality aseguró que a Pinilla "yo no lo conocía en persona, nunca en mi vida lo había visto", y que el encuentro entre ambos se dio porque coincidieron en el espacio.

La española fue enfática en aclarar que "no estoy con nadie, estoy muy tranquila en mi soltería, cuidando de mi hija, de mi trabajo y de ser feliz. De verdad el día que tenga una relación será porque me hace feliz y yo misma lo contaré".

"Hay una fijación con verme de novia con alguien, pero no es el caso. De momento no estoy de novia con nadie, así que no sé qué tan necesario sea que me involucren con alguien", cerró.

