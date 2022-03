Caso Narumi: Policía revela carta con "tono alarmante" de Nicolás Zepeda a su desaparecida exnovia

Este miércoles se lleva adelante el segundo día de juicio contra Nicolás Zepeda, único sospechoso por la muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki, quien era su exnovia.

Durante esta jornada se han presentado más pruebas en el proceso, además de la declaración de nuevos testigos, entre los que se encuentran policías que participaron en la investigación del caso.

La carta

Uno de ellos reveló que se encontró una carta de Zepeda a Kurosaki con un "tono alarmante", según detalla el sitio L'est Republicain.

Dicha misiva sería previa al video amenazante de Nicolás. En el texto se lee que él le dice: "Me siento traicionado (...) Tomaste mi confianza y la destruiste. Esta es la quinta vez que me pides disculpas esta semana. Cuando decidiste ir a Francia me dijiste que podía confiar en ti".

Video

Un día después de esto, el imputado envió sus "condiciones" a la joven a través de un video. "El costo para ti es que te conviertas en la mejor chica a partir de hoy", dijo.

Entre ellas, se cuentan algunas como: "nunca te enojarás, nunca pedirás nada, ya nada disputarás".

Respecto al video, el jefe de brigada David Borne señala que "está frente a la cámara y se dirige a Narumi Kurosaki. Este es claramente un video de amenaza. La culpa -cito- de hacer cosas malas que le costaron cumplir ciertas condiciones, y que tiene que pagar un poco por lo que hizo, y asumir que… El tono es realmente escalofriante y Zepeda le da un ultimátum de quince días".

Embarazo

En paralelo, el mismo uniformado relata que "descubrimos que Narumi estaba potencialmente embarazada cuando llegó a Francia".

Para argumentar lo anterior, leyó un intercambio de mensajes entre el acusado y la víctima, en donde conversaban sobre el tema.

“Nunca olvidaré que me dejaste embarazada, nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo, puedo concluir que eres un imbécil”, escribe Narumi. Ante esto, Zepeda responde: “Lamento que pienses así”.

Según Borne, "en ningún momento Zepeda discute este embarazo, lo que no parece sorprenderlo".

Inicio del juicio

Este martes, fue la primera vez que el acusado y la familia de la joven japonesa estuvieron frente a frente tras la desaparición de Narumi los primeros días de diciembre de 2016. Más de cinco años han pasado desde la última vez que fue vista con vida.

En la sala de audiencia también estuvieron los padres de Nicolás, quienes señalaron a la prensa local que las acusaciones son infundadas y que creen en la inocencia de su hijo, empatizando con la familia de la joven y esperando que se aclare lo ocurrido.

Será este jueves que Zepeda será interrogado por primera vez desde que entregó su versión de lo que pasó, donde, se presume, insistirá con su inocencia. El juicio debería culminar el próximo 12 de abril, y en caso de ser considerado culpable, Nicolás Zepeda arriesga una pena de presidio perpetuo.

