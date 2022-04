Arthur del Piccolo: ¿Qué ha dicho el novio de Narumi sobre Nicolás Zepeda?

11 abr. 2022 - 10:00 hrs.

Cuando Narumi Kurosaki desapareció, se encontraba en una relación sentimental con Arthur del Piccolo, un francés de 26 años que durante la investigación y el juicio por el crimen de la japonesa ha realizado declaraciones apuntando a la expareja de la joven, Nicolás Zepeda.

Piccolo conoció a Narumi cuando todavía era pareja del chileno, relación que terminó a principios de octubre del 2016.

Pese a que no se han sido muchas las veces en las que se ha referido públicamente a la desaparición de su novia, es parte querellante del proceso, ha tenido que declarar en el juicio y también se ha dirigido a la prensa en un par de ocasiones.

"Qué podemos esperar de Nicolás Zepeda: más mentiras"

Durante el procedimiento judicial ha sido su abogado, Randall Schwerdorffer, quien ha lanzado los dardos contra Zepeda durante las muestras de prueba, interrogatorio y declaraciones.

"Qué podemos esperar de Nicolás Zepeda: más mentiras... otros guiones que ya empezó a armar, el hecho de decir que llegó por casualidad al edificio de Narumi, el hecho que nos diga que ese no fue el motivo para venir a Europa, el hecho que vino a Francia y España para seguir con sus estudios, aunque no fue a ninguna universidad", indicó Schwerdorffer tras el interrogatorio del chileno.

"(Narumi) Deja esta primera relación donde se pone a Nicolás en un pedestal, Narumi se abre al mundo, llega a Besanzón, hace nuevos amigos. Es libre, vive sin sus padres, y vive como quiere vivir. Creo que esto perturbaba profundamente a Nicolás Zepeda", sostuvo.

Además, el abogado sentenció en los días posteriores del inicio del juicio que "si el único argumento para defenderse es que, si no hay cuerpo, no hay crimen, entonces no hay defensa. No borra los gritos, no borra la desaparición total de Narumi. Después del 4 de diciembre nunca más nadie vio a Narumi, a excepción del señor Zepeda".

"El sospechoso número uno"

En algunas ocasiones, Arthur del Piccolo también se ha referido por sí solo a la desaparición de su novia, igual de categórico que su abogado.

En una entrevista concedida a TF1 Info, señaló sobre Nicolas Zepeda: "Es el sospechoso número uno, así que un momento dado espero revele lo que realmente pasó".

Además, se conoce que, en otra declaración, contó que Narumi, previo a que se convirtieran en pareja, hizo un comentario sobre su pareja chilena: "Le dijo llorando que tenía un novio que la acosaba y estaba obsesionado", aseguró al respecto la periodista de Meganoticias Gabriela Bravo.

"Necesitamos respuestas para hacer el duelo"

El pasado miércoles 6 de abril, de Piccolo declaró por videollamada durante el juicio, que se está realizando en Francia.

"Estoy aquí para dar testimonio en memoria de Narumi junto a sus padres (...), para obtener respuestas", declaró por videoconferencia desde Tokio.

"Tuvimos una hermosa historia de amor", apuntó emocionado.

"Qué le ocurrió a Narumi aquella noche, el por qué, el cómo, las circunstancias y dónde está; la respuesta a esas preguntas es lo más importante", dijo Del Piccolo. "Sus amigos, sus familiares, necesitamos esas respuestas para hacer el duelo", insistió.

En su relato agregó: "Recuerdo un episodio (en septiembre de 2016), se puso a llorar y me dijo que su cuenta de Facebook había sido hackeada por Nicolás Zepeda".

"Ella me dijo que se sentía atrapada en esa relación, que Nicolás Zepeda quería privarla de sus libertades. Me tocó mucho porque yo había tenido una experiencia similar", agregó.

"Tengo la impresión de que aún estuviera viva"

En otra entrevista a TF1 Info, dio a conocer sobre lo difícil que ha sido sobrellevar la desaparición de Narumi, por sobre todo para su familia.

"Tengo la impresión de que aún estuviera viva al no tener ningún elemento que nos dé la certeza de su muerte, es muy complicado. Viví dos o tres meses con ella, pero para su familia, que vivió con ella desde siempre, es aún más difícil aceptar su desaparición", señaló el joven.

"La metió en su maleta"

En una entrevista con CHV Noticias, el joven recordó cuando el 5 de diciembre del 2016 fue a visitar a Narumi y estando en la puerta de la habitación de su novia recibió un mensaje de ella.

"En ese entonces pensé que era ella durante varios días, pero claramente ese día no era ella", aclaró sobre la posible presencia de Nicolás Zepeda al otro lado de la puerta.

"Eso fue alrededor de las 23:00 horas. Recibí un mail de parte de Narumi que me dice que se encontró con alguien de manera fortuita. Y que pasó el día con él. Es un mensaje sorprendente de su parte. Habíamos tenido una linda cita el último viernes", recordó.

"Para mí era imposible, era la incomprensión total. Empecé a estar muy triste. Fue una mezcla de tristeza y rabia, porque ella estaba con otro. Pasó una noche con otra persona, viví una traición", agregó.

Asimismo, señaló que "estaban juntos ese domingo, la llevó a su departamento alrededor de las 22-23 horas y creo que se quedó dentro del edificio hasta cerca de las 3 de la madrugada".

"Pienso que Narumi dejó su puerta abierta y a las 3-3:20 horas fue directamente a su cuarto para...", dijo antes de quebrarse y continuar: "Una vez que hizo lo que tenía que hacer, la metió en su maleta y la llevó al auto".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

