Caso Narumi: intérprete de la familia de Nicolás Zepeda comenta que la madre del acusado "está en trance"

¿Qué pasó?

Tras el comienzo del juicio contra el chileno Nicolás Zepeda por ser el principal sospechoso del asesinato de su expareja Narumi Kurosaki en el año 2016, la intérprete de la familia del acusado habló acerca de cómo los padres están reaccionando ante las audiencias contra su hijo.

¿Qué dijo la intérprete?

“Es bastante complicado, obviamente la familia está muy afectada, especialmente la madre está bastante afectada, está como en un trance, pero el papá está más atento a todo lo que se está diciendo”, explicó Claudia Florentín, intérprete defensa Nicolás Zepeda.

Agregó que “obviamente para él (su padre) hay bastantes cosas que no entiende, entonces él está tratando de entender cómo se realiza un juicio aquí”, finalizó.

¿Qué se sabe del caso?

Desde el pasado 29 de marzo, Nicolás Zepeda se encuentra en un juicio en un tribunal francés, tras ser acusado de desaparecer y posteriormente asesinar a su expolola japonesa Narumi Kurosaki a finales del año 2016 en Francia.

Hasta el momento, de acuerdo a la realización de la última audiencia, la justicia francesa mantendría pruebas de geolocalización y testimonios que demostrarían su participación como autor del crimen. Sin embargo, Zepeda insiste en su inocencia debido a que se aferra a la idea de que si “no hay cuerpo, no hay crimen”.

“Y si el único argumento para defenderse es que, si no hay cuerpo, no hay crimen, entonces no hay defensa. No borra los gritos, no borra la desaparición total de Narumi. Después del 4 de diciembre nunca más nadie vio a Narumi, a excepción, del señor Zepeda", interpeló el abogado querellante, Randall Schwerdorffer.

Todo sobre Caso Narumi